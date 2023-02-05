05 февраля 2023
04 февраля 2023
03 февраля 2023

Тюменские ВИПы провели важную летучку с полпредством

Тюменские депутаты и топ-чиновники обсудил идеологические проекты с полпредством УрФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Тюмень, вип часы, вахрин вячеслав
Тюменские политики и чиновники обсудили идеологические мероприятия на совещании с полпредством Фото:

Тюменские ВИПы провели онлайн-совещание с заместителем полпреда УрФО Борисом Кирилловым. Обсуждались идеологические проекты для УрФО, которые поддержит Якушев. Об этом URA.RU стало известно из публикации тюменского депутата Госдумы Ивана Квитки в telegram-канале.

«Провели онлайн-совещание с участием заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Кириллова Бориса Анатольевича, секретарей реготделений ЕР Урала и руководителей профильных ведомств. Обсудили ряд масштабных патриотических мероприятий, которые пройдут на территории нашего федерального округа в течение года при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Владимировича Якушева», — сообщил Квитка.

На совещании присутствовал заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский, секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов, а также первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.

Ранее URA.RU сообщало о том, как Иван Квитка собирал на важную планерку всех секретарей Единой России УрФО. Партфункционеры получили важные установки на выборы-2023.

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Тюменские ВИПы провели онлайн-совещание с заместителем полпреда УрФО Борисом Кирилловым. Обсуждались идеологические проекты для УрФО, которые поддержит Якушев. Об этом URA.RU стало известно из публикации тюменского депутата Госдумы Ивана Квитки в telegram-канале. «Провели онлайн-совещание с участием заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Кириллова Бориса Анатольевича, секретарей реготделений ЕР Урала и руководителей профильных ведомств. Обсудили ряд масштабных патриотических мероприятий, которые пройдут на территории нашего федерального округа в течение года при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Владимировича Якушева», — сообщил Квитка. На совещании присутствовал заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский, секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов, а также первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. Ранее URA.RU сообщало о том, как Иван Квитка собирал на важную планерку всех секретарей Единой России УрФО. Партфункционеры получили важные установки на выборы-2023.
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