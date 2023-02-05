Тюменские ВИПы провели важную летучку с полпредством

Тюменские ВИПы провели онлайн-совещание с заместителем полпреда УрФО Борисом Кирилловым. Обсуждались идеологические проекты для УрФО, которые поддержит Якушев. Об этом URA.RU стало известно из публикации тюменского депутата Госдумы Ивана Квитки в telegram-канале.
«Провели онлайн-совещание с участием заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Кириллова Бориса Анатольевича, секретарей реготделений ЕР Урала и руководителей профильных ведомств. Обсудили ряд масштабных патриотических мероприятий, которые пройдут на территории нашего федерального округа в течение года при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Владимировича Якушева», — сообщил Квитка.
На совещании присутствовал заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский, секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов, а также первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов.
Ранее URA.RU сообщало о том, как Иван Квитка собирал на важную планерку всех секретарей Единой России УрФО. Партфункционеры получили важные установки на выборы-2023.
Тюменские ВИПы провели онлайн-совещание с заместителем полпреда УрФО Борисом Кирилловым. Обсуждались идеологические проекты для УрФО, которые поддержит Якушев. Об этом URA.RU стало известно из публикации тюменского депутата Госдумы Ивана Квитки в telegram-канале. «Провели онлайн-совещание с участием заместителя полномочного представителя президента РФ в УрФО Кириллова Бориса Анатольевича, секретарей реготделений ЕР Урала и руководителей профильных ведомств. Обсудили ряд масштабных патриотических мероприятий, которые пройдут на территории нашего федерального округа в течение года при поддержке полномочного представителя президента в УрФО Владимира Владимировича Якушева», — сообщил Квитка. На совещании присутствовал заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский, секретарь тюменского отделения ЕР Андрей Артюхов, а также первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Шипилов. Ранее URA.RU сообщало о том, как Иван Квитка собирал на важную планерку всех секретарей Единой России УрФО. Партфункционеры получили важные установки на выборы-2023.