Пермяки в субботу смогут купить дизайнерские вещи из вторсырья

В пермском кафе пройдет выставка-продажа вещей из вторсырья

07 февраля 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Мероприятие будет и выставкой-продажей, и вечеринкой одновременно Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пермском кафе здоровой еды Garage Healthy Bar пройдет мероприятие, на котором пермяки смогут купить одежду или другие дизайнерские вещи, сделанные из вторичного сырья. Апсайкл-вечеринка (апсайкл — метод производства одежды или объектов на базе ранее изготовленных вещей, которые больше не используются по назначению) состоится 11 февраля, анонс выложили в соцсетях кафе. «Мы планируем весь день посвятить активностям, связанным с темой апсайклинга в самых разных проявлениях. Будет поп-ап маркет, музыка, круглый стол, аукцион, сидр-пати», — указано в анонсе мероприятия. С 13:00 до 18:00 пермяки смогут приобрести дизайнерские вещи из вторсырья. Такие, как юбки и рубашки от пермского апсайкл-бренда losku.ty, бокалы и вазы из бутылок от «Саня хоум», сумки, обложки на паспорт от «Перепакет» и другие вещи из переработанных материалов. С 16:00 до 18:00 пройдет круглый стол на тему переработки, а с 18:00 до 22:00 с диджей-сетами выступят Алина Слива и Настя Холя. Кроме того, на мероприятии пройдет выставка скульптур из отходов завода «Инкаб». Ранее URA.RU рассказывало, что школьница создала серию украшений из отходов завода «Инкаб». Девушке пришлось несколько дней изучать материал на заводе.

В пермском кафе здоровой еды Garage Healthy Bar пройдет мероприятие, на котором пермяки смогут купить одежду или другие дизайнерские вещи, сделанные из вторичного сырья. Апсайкл-вечеринка (апсайкл — метод производства одежды или объектов на базе ранее изготовленных вещей, которые больше не используются по назначению) состоится 11 февраля, анонс выложили в соцсетях кафе. «Мы планируем весь день посвятить активностям, связанным с темой апсайклинга в самых разных проявлениях. Будет поп-ап маркет, музыка, круглый стол, аукцион, сидр-пати», — указано в анонсе мероприятия. С 13:00 до 18:00 пермяки смогут приобрести дизайнерские вещи из вторсырья. Такие, как юбки и рубашки от пермского апсайкл-бренда losku.ty, бокалы и вазы из бутылок от «Саня хоум», сумки, обложки на паспорт от «Перепакет» и другие вещи из переработанных материалов. С 16:00 до 18:00 пройдет круглый стол на тему переработки, а с 18:00 до 22:00 с диджей-сетами выступят Алина Слива и Настя Холя. Кроме того, на мероприятии пройдет выставка скульптур из отходов завода «Инкаб». Ранее URA.RU рассказывало, что школьница создала серию украшений из отходов завода «Инкаб». Девушке пришлось несколько дней изучать материал на заводе.