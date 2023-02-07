Свердловчанку, чью дочь учитель обозвал «шлюхой», не пустили на родительское собрание

Мать свердловской школьницы, оскорбленной учителем физики, не смогла пройти на родительское собрание

К школе во время визита Дарьи Табаковой приезжали бойцы Росгвардии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Свердловчанка Дарья Табакова, дочь которой обозвал «шлюхой» учитель физики в гимназии №25 в Верхней Пышме, не смогла попасть на родительское собрание в школе, куда пришла обсудить ситуацию с педагогом. Об этом свердловчанка рассказала в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Нас просили не кричать, успокоиться и пойти на компромисс с педагогами. Но в последнее наше появление в школе нас не пустили на общешкольное родительское собрание. Никакого дело следствие по факту не возбудило», — рассказала Табакова, называющая педагога педофилом.

Когда она пришла на родительское собрание, охрана вызвала бойцов Росгвардии. Табакова уверена, что руководство школы пытается оградиться от проблемы ученицы.

При этом заместитель директора по информационным технологиям, ответственный за антитеррористическую защищенность школы, уточнил, что Табакова не может попасть на собрание, поскольку на мероприятии рассматривается другой список вопросов. «Видимо, ваш вопрос не рассматривается, и вас сегодня не пригласили. Вопрос, который вы назвали, не рассматривается на повестке дня», — подчеркнул замдиректора.

Ранее в администрации Верхней Пышмы URA.RU сообщали, что учитель физики, позволивший себе оскорбить школьницу, уволился. Заявление Табаковой рассматривает прокуратура, на основании слов женщины в школе устраивали служебную проверку. URA.RU обратилось в пресс-службу СУ Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Инцидент произошел в конце декабря 2022 года. По словам Табаковой, учитель назвал ее дочь шлюхой во время личной переписки в мессенджере. Делом заинтересовался уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.