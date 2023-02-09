Бастрыкин займется аварией, в которой пострадали свердловские школьники

09 февраля 2023 в 18:47 Размер текста - 17 +

Свердловская прокуратура проверяет, были ли в момент аварии очищены дороги и в каком состоянии находился школьный автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ДТП с участием школьного автобуса в Свердловской области. Авария произошла 7 февраля в Туринском районе. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СК РФ. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому провести процессуальную проверку по данному факту, установить обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства. Также Богинскому предстоит представить доклад. Ранее в Свердловской области автобус, перевозивший детей из Шухруповской школы, вылетел с дороги и упал в кювет. Водитель не справился с управлением. В момент аварии в салоне находилось 18 детей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ДТП с участием школьного автобуса в Свердловской области. Авария произошла 7 февраля в Туринском районе. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале СК РФ. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому провести процессуальную проверку по данному факту, установить обстоятельства произошедшего», — сообщает пресс-служба ведомства. Также Богинскому предстоит представить доклад. Ранее в Свердловской области автобус, перевозивший детей из Шухруповской школы, вылетел с дороги и упал в кювет. Водитель не справился с управлением. В момент аварии в салоне находилось 18 детей.