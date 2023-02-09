Бастрыкин взял на контроль дело девочки, получившей ожоги в детском саду Нижнего Тагила

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело двухлетней девочки, которая получила термальные ожоги в детском саду №77 Нижнего Тагила. Об этом сообщается в официальной соцсети ведомства.
«Александр Бастрыкин взял на контроль дело о получении травмы малолетней в детском саду. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по этому происшествию», — пишет telegram-канал «Следком».
Инцидент произошел 25 января в одной из групп нижнетагильского детского сада №77. Малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела. Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку по этому происшествию.
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