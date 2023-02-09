Бастрыкин взял на контроль дело девочки, получившей ожоги в детском саду Нижнего Тагила

10 февраля 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взялся за дело девочки, получившей ожоги в детском саду Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело двухлетней девочки, которая получила термальные ожоги в детском саду №77 Нижнего Тагила. Об этом сообщается в официальной соцсети ведомства. «Александр Бастрыкин взял на контроль дело о получении травмы малолетней в детском саду. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по этому происшествию», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 25 января в одной из групп нижнетагильского детского сада №77. Малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела. Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку по этому происшествию.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело двухлетней девочки, которая получила термальные ожоги в детском саду №77 Нижнего Тагила. Об этом сообщается в официальной соцсети ведомства. «Александр Бастрыкин взял на контроль дело о получении травмы малолетней в детском саду. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по этому происшествию», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 25 января в одной из групп нижнетагильского детского сада №77. Малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела. Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку по этому происшествию.