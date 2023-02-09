09 февраля 2023

Бастрыкин взял на контроль дело девочки, получившей ожоги в детском саду Нижнего Тагила

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин взялся за дело девочки, получившей ожоги в детском саду Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело двухлетней девочки, которая получила термальные ожоги в детском саду №77 Нижнего Тагила. Об этом сообщается в официальной соцсети ведомства.

«Александр Бастрыкин взял на контроль дело о получении травмы малолетней в детском саду. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по этому происшествию», — пишет telegram-канал «Следком».

Инцидент произошел 25 января в одной из групп нижнетагильского детского сада №77. Малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела. Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку по этому происшествию.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело двухлетней девочки, которая получила термальные ожоги в детском саду №77 Нижнего Тагила. Об этом сообщается в официальной соцсети ведомства. «Александр Бастрыкин взял на контроль дело о получении травмы малолетней в детском саду. Глава ведомства поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому представить доклад по этому происшествию», — пишет telegram-канал «Следком». Инцидент произошел 25 января в одной из групп нижнетагильского детского сада №77. Малолетняя воспитанница получила термические ожоги тела. Прокуратура Свердловской области уже организовала проверку по этому происшествию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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