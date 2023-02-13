Психолог объяснит пермякам разницу между «женскими» и «мужскими» деньгами

14 февраля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

На встрече научат добывать женские деньги Фото: Денис Моргунов © URA.RU Психолог объяснит пермякам разницу между «женскими» и «мужскими» деньгами, а также расскажет о том, просить ли деньги у мужчин или нет. Такими знаниями обещает поделиться трансформационный психолог Евгения Князева на встрече, которую она анонсировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я проведу практическую встречу „Психология женских денег“. Зачем я отделяю женские деньги от мужских? Психология женских денег немного отличается: подход, способы добычи, состояния, энергии. Мы качнем мышление благополучной женщины. Найдем установки, которые мешают иметь желаемый доход», — пишет Евгения Князева на свой странице. Психолог рекомендует посетить семинар всем девушкам и женщинам, мужчинам — по желанию. Состоится мероприятие 17 февраля с 18:00 до 21:00 в пространстве «Две метлы» на Петропавловской, 59. За ценные знания придется заплатить тысячу рублей, но если привести подругу, то каждой вход будет стоить по 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти объявили набор в школу бизнеса по-женски. Участие в месячном обучении — бесплатно.

Психолог объяснит пермякам разницу между «женскими» и «мужскими» деньгами, а также расскажет о том, просить ли деньги у мужчин или нет. Такими знаниями обещает поделиться трансформационный психолог Евгения Князева на встрече, которую она анонсировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я проведу практическую встречу „Психология женских денег“. Зачем я отделяю женские деньги от мужских? Психология женских денег немного отличается: подход, способы добычи, состояния, энергии. Мы качнем мышление благополучной женщины. Найдем установки, которые мешают иметь желаемый доход», — пишет Евгения Князева на свой странице. Психолог рекомендует посетить семинар всем девушкам и женщинам, мужчинам — по желанию. Состоится мероприятие 17 февраля с 18:00 до 21:00 в пространстве «Две метлы» на Петропавловской, 59. За ценные знания придется заплатить тысячу рублей, но если привести подругу, то каждой вход будет стоить по 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти объявили набор в школу бизнеса по-женски. Участие в месячном обучении — бесплатно.