13 февраля 2023

Психолог объяснит пермякам разницу между «женскими» и «мужскими» деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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На встрече научат добывать женские деньги Фото:

Психолог объяснит пермякам разницу между «женскими» и «мужскими» деньгами, а также расскажет о том, просить ли деньги у мужчин или нет. Такими знаниями обещает поделиться трансформационный психолог Евгения Князева на встрече, которую она анонсировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Я проведу практическую встречу „Психология женских денег“. Зачем я отделяю женские деньги от мужских? Психология женских денег немного отличается: подход, способы добычи, состояния, энергии. Мы качнем мышление благополучной женщины. Найдем установки, которые мешают иметь желаемый доход», — пишет Евгения Князева на свой странице.

Психолог рекомендует посетить семинар всем девушкам и женщинам, мужчинам — по желанию. Состоится мероприятие 17 февраля с 18:00 до 21:00 в пространстве «Две метлы» на Петропавловской, 59. За ценные знания придется заплатить тысячу рублей, но если привести подругу, то каждой вход будет стоить по 500 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти объявили набор в школу бизнеса по-женски. Участие в месячном обучении — бесплатно.

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Психолог объяснит пермякам разницу между «женскими» и «мужскими» деньгами, а также расскажет о том, просить ли деньги у мужчин или нет. Такими знаниями обещает поделиться трансформационный психолог Евгения Князева на встрече, которую она анонсировала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Я проведу практическую встречу „Психология женских денег“. Зачем я отделяю женские деньги от мужских? Психология женских денег немного отличается: подход, способы добычи, состояния, энергии. Мы качнем мышление благополучной женщины. Найдем установки, которые мешают иметь желаемый доход», — пишет Евгения Князева на свой странице. Психолог рекомендует посетить семинар всем девушкам и женщинам, мужчинам — по желанию. Состоится мероприятие 17 февраля с 18:00 до 21:00 в пространстве «Две метлы» на Петропавловской, 59. За ценные знания придется заплатить тысячу рублей, но если привести подругу, то каждой вход будет стоить по 500 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми власти объявили набор в школу бизнеса по-женски. Участие в месячном обучении — бесплатно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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