Екатеринбургский врач рассказал, в каком случае Костомаров сможет вернуться на лед

Ортопед Мироненко: Костомаров вернется на лед при правильном настрое и реальной цели

14 февраля 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Ортопед считает, что фигурист еще сможет встать на коньки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фигурист Роман Костомаров сможет вернуться на лед, если у него будут желание, соответствующий настрой и реальная цель. Об этом URA.RU рассказал врач-ортопед, травматолог Олег Мироненко. «Все будет зависеть от уровня ампутации, от настроя спортсмена и цели, которую он себе поставит. Выйти в качестве чемпиона и завоевать олимпийскую медаль? Мое — мнение нет. А просто выйти на лед, кататься в качестве любителя — запросто», — считает Мироненко. Мироненко, который долгие годы занимается в Екатеринбурге протезированием, сказал, что ему доводилось реабилитировать сноубордистов, горнолыжников, парашютистов, пловцов. По его убеждению, жизнь человека после ампутации не останавливается. «Люди ездят на мотоциклах, велосипедах, катаются на лыжах, бегают, танцуют, женятся, детей рожают. Например, в Санкт-Петербурге есть целая хоккейная команда, там ребята с ампутациями, в том числе и нижних конечностей, играют в хоккей и даже участвуют в турнирах», — привел пример ортопед. Технически это вполне возможно, продолжает медик. «Коньки — та же самая обычная обувь. Либо конек надевается на протез, либо он приделан к протезу — это уже дело техники», — говорит Олег Мироненко. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали стопу после того, как на фоне тяжелой пневмонии у него развился некроз тканей. Спустя несколько дней появились сообщения, что спортсмену ампутировали вторую ступню и пальцы рук. Мать фигуриста опровергла эту информацию, заявив, что в СМИ пишется много неправды. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Фигурист Роман Костомаров сможет вернуться на лед, если у него будут желание, соответствующий настрой и реальная цель. Об этом URA.RU рассказал врач-ортопед, травматолог Олег Мироненко. «Все будет зависеть от уровня ампутации, от настроя спортсмена и цели, которую он себе поставит. Выйти в качестве чемпиона и завоевать олимпийскую медаль? Мое — мнение нет. А просто выйти на лед, кататься в качестве любителя — запросто», — считает Мироненко. Мироненко, который долгие годы занимается в Екатеринбурге протезированием, сказал, что ему доводилось реабилитировать сноубордистов, горнолыжников, парашютистов, пловцов. По его убеждению, жизнь человека после ампутации не останавливается. «Люди ездят на мотоциклах, велосипедах, катаются на лыжах, бегают, танцуют, женятся, детей рожают. Например, в Санкт-Петербурге есть целая хоккейная команда, там ребята с ампутациями, в том числе и нижних конечностей, играют в хоккей и даже участвуют в турнирах», — привел пример ортопед. Технически это вполне возможно, продолжает медик. «Коньки — та же самая обычная обувь. Либо конек надевается на протез, либо он приделан к протезу — это уже дело техники», — говорит Олег Мироненко. Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали стопу после того, как на фоне тяжелой пневмонии у него развился некроз тканей. Спустя несколько дней появились сообщения, что спортсмену ампутировали вторую ступню и пальцы рук. Мать фигуриста опровергла эту информацию, заявив, что в СМИ пишется много неправды.