Пятый канал: Костомарову ампутируют пальцы рук и вторую ступню

10 февраля 2023 в 11:33 Размер текста - 17 +

Спортсмен Роман Костомаров лишится пальцев рук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У российского фигуриста Романа Костомарова начался некроз верхних конечностей. Врачи приняли решение об ампутации пальцев рук и второй ступни. «Некроз распространился также на пальцы на руках. Не все десять, но их тоже нужно ампутировать», — передает Пятый канал со ссылкой на свои источники. Уточняется, что если тромбы продолжат образовываться, то спортсмену придется полностью ампутировать кисти рук. Фигурист дал согласие на ампутацию. Ранее сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Заболевание вызвало осложнения в виде некроза тканей конечностей. Костомарову уже ампутировали одну ступню, чтобы предотвратить развитие гангрены.

У российского фигуриста Романа Костомарова начался некроз верхних конечностей. Врачи приняли решение об ампутации пальцев рук и второй ступни. «Некроз распространился также на пальцы на руках. Не все десять, но их тоже нужно ампутировать», — передает Пятый канал со ссылкой на свои источники. Уточняется, что если тромбы продолжат образовываться, то спортсмену придется полностью ампутировать кисти рук. Фигурист дал согласие на ампутацию. Ранее сообщалось, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Заболевание вызвало осложнения в виде некроза тканей конечностей. Костомарову уже ампутировали одну ступню, чтобы предотвратить развитие гангрены.