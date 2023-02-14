Суд поставил точку в деле о финансовых махинациях друга Росселя

Седьмой кассационный суд подтвердил невиновность экс-главы «Тагилбанка», обвиненного в махинациях

Суд оставил решение по Алексею Чеканову без изменений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Седьмой кассационный суд в Челябинске утвердил невиновность друга экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя — бывшего владельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова. Его обвиняли в фальсификации финансовых отчетов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с приговором.

«В прокуратуре пытались обжаловать решение об оправдательном приговоре Чеканову. На самом деле, там была бюрократия, которая, конечно же, не имеет отношения к виновности или невиновности Чекана. Решение Свердловского областного суда справедливо оставили без изменений», — сообщил собеседник агентства.

URA.RU обратилось в пресс-службу Седьмого кассационного суда, представитель которого подтвердил информацию. «Судебный акт оставлен без изменений», — сообщили в суде.

Скандал с «Тагилбанком» произошел в 2018 году. Топ-менеджеры банка попали под уголовную статью из-за найденных неточностей в отчетах. Суд назначил Чеканову и его коллегам крупные штрафы, однако позднее Свердловский областной суд оправдал финансистов.