13 февраля 2023

Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы прислал жене букет тюльпанов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Колесников, интервью. Челябинск, колесников олег, каскад, стоик
Колесников участвует в спецоперации Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, принимающий участие в СВО, в День всех влюбленных 14 февраля заказал доставку букета тюльпанов жене Лене. В своем аккаунте он признался в любви супруге.

«Я знаю, как ты любишь цветы, особенно тюльпаны, я очень хотел, чтобы ты получила их от меня именно сегодня. И то, что ты есть и ждешь меня, придает мне сил», — рассказал в своем telegram-канале Колесников.

Депутат привел цитату о том, что любовь все победит и он верит в это. Его жена Лена опубликовала в своем аккаунте ответное признание.

«Спасибо, родной Олеженька, за твою заботу и любящее сердце. Я счастлива, что ты у меня есть», — написала в своем telegram-канале Колесникова.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников стал одним из первых, кто подал заявление о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. Сейчас он служит в БАРС «Каскад».

Олег Колесников подарил супруге Елене ее любимые тюльпаны
Фото:

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, принимающий участие в СВО, в День всех влюбленных 14 февраля заказал доставку букета тюльпанов жене Лене. В своем аккаунте он признался в любви супруге. «Я знаю, как ты любишь цветы, особенно тюльпаны, я очень хотел, чтобы ты получила их от меня именно сегодня. И то, что ты есть и ждешь меня, придает мне сил», — рассказал в своем telegram-канале Колесников. Депутат привел цитату о том, что любовь все победит и он верит в это. Его жена Лена опубликовала в своем аккаунте ответное признание. «Спасибо, родной Олеженька, за твою заботу и любящее сердце. Я счастлива, что ты у меня есть», — написала в своем telegram-канале Колесникова. Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников стал одним из первых, кто подал заявление о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. Сейчас он служит в БАРС «Каскад».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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