Колесников участвует в спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников, принимающий участие в СВО, в День всех влюбленных 14 февраля заказал доставку букета тюльпанов жене Лене. В своем аккаунте он признался в любви супруге.

«Я знаю, как ты любишь цветы, особенно тюльпаны, я очень хотел, чтобы ты получила их от меня именно сегодня. И то, что ты есть и ждешь меня, придает мне сил», — рассказал в своем telegram-канале Колесников.

Депутат привел цитату о том, что любовь все победит и он верит в это. Его жена Лена опубликовала в своем аккаунте ответное признание.

«Спасибо, родной Олеженька, за твою заботу и любящее сердце. Я счастлива, что ты у меня есть», — написала в своем telegram-канале Колесникова.

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников стал одним из первых, кто подал заявление о призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2022 года. Сейчас он служит в БАРС «Каскад».