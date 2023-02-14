Володин упрекнул тысячи россиянок за получение маткапитала

15 февраля 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Некоторые россиянки рожают за границей, но оформляют льготы в РФ, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свыше 25 тысяч российских женщин приезжали в другие страны для рождения ребенка и автоматического получения гражданства, но оформляли маткапитал в России. При этом они продолжали жить за границей. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Женщины из РФ оформляют маткапитал и льготы в России, находясь при этом за границей», — написал Володин в своем telegram-канале . Он добавил, что более 25 тысяч гражданок РФ выезжали в другие страны для рождения там ребенка и получения гражданства. «Пусть там и остаются», — отреагировал на пост спикера комментатор с ником RUSTAM. Также в комментариях читатели посоветовали лишать в таких случаях гражданства РФ и различных российских льгот. Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал решение правительства Аргентины лишать россиянок гражданства, получившего его благодаря рождению ребенка, но не оставшихся на проживание в стране. Депутат заявил, что все, кто выезжает рожать за границу, должны лишаться российских льгот и маткапитала.

Свыше 25 тысяч российских женщин приезжали в другие страны для рождения ребенка и автоматического получения гражданства, но оформляли маткапитал в России. При этом они продолжали жить за границей. Об этом рассказал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «Женщины из РФ оформляют маткапитал и льготы в России, находясь при этом за границей», — написал Володин в своем telegram-канале. Он добавил, что более 25 тысяч гражданок РФ выезжали в другие страны для рождения там ребенка и получения гражданства. «Пусть там и остаются», — отреагировал на пост спикера комментатор с ником RUSTAM. Также в комментариях читатели посоветовали лишать в таких случаях гражданства РФ и различных российских льгот. Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов прокомментировал решение правительства Аргентины лишать россиянок гражданства, получившего его благодаря рождению ребенка, но не оставшихся на проживание в стране. Депутат заявил, что все, кто выезжает рожать за границу, должны лишаться российских льгот и маткапитала.