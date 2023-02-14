Участники СВО из Свердловской области получат льготы на газификацию домов

15 февраля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Участники СВО смогут получить льготу при газификации дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники боевых действий, в том числе выполняющие задания в рамках спецоперации на Украине, попадут в расширенный перечень тех, кто будет получать льготы на газификацию. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции в группе областного правительства «ВКонтакте», передает корреспондент URA.RU. «На заседании областного правительства рассмотрели промежуточные итоги президентской программы по социальной газификации, и губернатор дал поручение расширить перечень льготных категорий граждан. В законодательное собрание внесено предложение, которое позволит выделять субсидию на компенсацию по газификации участникам всех боевых действий, в том числе [участников спецоперации]», — рассказал Смирнов. Также на льготу в рамках газификации смогут претендовать бюджетники из поселков городского типа. Сейчас она действует для врачей и учителей, после того, как в закон внесут изменения, льгота будет действовать и для других муниципальных работников. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил выволочку чиновникам областного правительства, которые едва не сорвали поручения Москвы по социальной газификации. Как рассказали агентству несколько источников, на одном из недавних совещаний глава региона, узнав о заминке с выполнением задания, в жесткой форме дал чиновникам сутки на исправление ситуации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники боевых действий, в том числе выполняющие задания в рамках спецоперации на Украине, попадут в расширенный перечень тех, кто будет получать льготы на газификацию. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции в группе областного правительства «ВКонтакте», передает корреспондент URA.RU. «На заседании областного правительства рассмотрели промежуточные итоги президентской программы по социальной газификации, и губернатор дал поручение расширить перечень льготных категорий граждан. В законодательное собрание внесено предложение, которое позволит выделять субсидию на компенсацию по газификации участникам всех боевых действий, в том числе [участников спецоперации]», — рассказал Смирнов. Также на льготу в рамках газификации смогут претендовать бюджетники из поселков городского типа. Сейчас она действует для врачей и учителей, после того, как в закон внесут изменения, льгота будет действовать и для других муниципальных работников. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил выволочку чиновникам областного правительства, которые едва не сорвали поручения Москвы по социальной газификации. Как рассказали агентству несколько источников, на одном из недавних совещаний глава региона, узнав о заминке с выполнением задания, в жесткой форме дал чиновникам сутки на исправление ситуации.