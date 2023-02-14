В Челябинске появится новый технопарк для разработки беспилотников

В Челябинской области появится новый промышленный технопарк для разработки беспилотников. О планах по его созданию на базе радиозавода «Полет» сообщила пресс-служба главы региона со ссылкой на губернатора Алексея Текслера по итогам встречи с руководством предприятия.
«Запущен процесс создания промышленного технопарка на базе имеющихся производственных мощностей. Уверен, что, развивая компетенции, наше предприятие может быть ведущим не только в стране, но и в мире», — отметил Текслер. Уточняется, что новый технопарк должен заработать в 2025 году.
По словам гендиректора «Полета» Александра Нестерова, кроме беспилотных летательных аппаратов, будут разрабатывать и производить высокотехнологичные изделия для управления воздушным движением. В настоящее время предприятие развивает производственные мощности, в том числе, на базе парка «Малая Сосновка».
В ходе встречи с губернатором Нестеров рассказал о внедрении системы «Цифровой двойник региона». Аналог уже применяется в Миассе и Кыштыме. С помощью инструментов компьютерного зрения и машинного обучения синхронизируется работа городских служб.
Завод «Полет» займется производством мотосерфов. Производство станет первым в стране. Техника не будет уступать импортным аналогам.
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