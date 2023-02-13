Первый отечественный мотосерф разработали в Челябинске

Мотосерф выполнен из легкого пластика Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске на радиозаводе «Полет» разработали первый в России мотосерф. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, без дозаправки аппарат может находиться на воде в течение часа.

«Инженеры челябинского радиозавода „Полет“ разработали первый образец отечественного мотосерфа. При заправке полным баком аппарат может оставаться на ходу до 60 минут», — отметили в минпроме на сайте.

Гендиректор АО «ЧРЗ «Полет» Александр Нестеров подчеркнул, что основу доски составляют российские комплектующие. Разработка способна конкурировать с международными производителями: технические характеристики не уступают, а цена ниже.

На рынок новинку по плану выведут весной 2023 года. Мотосерф выполнен из легкого прочного углепластикового волокна. Техника оборудована двигателем внутреннего сгорания объемом 100 куб. см. В движение серф приводится с помощью встроенного водомета и четвертьволнового резонатора. Последний выполняет функцию выхлопной системы. Максимальная скорость, которую мотосерф может развивать, достигает 55 километров в час. Новинка работает в диапазоне температур от нуля до 55 градусов. Достаточная глубина составляет 50 см.

Образец представили в августе 2022 года на форуме «Армия» в Москве. Министр промышленности региона Павел Рыжий отметил, что инициативы челябинского завода готовы поддержать в Минобороны РФ.