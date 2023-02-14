14 февраля 2023

Челябинский повар показал полевую кухню на фронте. Видео

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Мобилизованный из Челябинска провел экскурсию по складу и полевой кухне Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Повар из Челябинска показал процесс приготовления пищи для бойцов на фронте в зоне спецоперации. Опубликовавшая видео с ним пресс-служба Минобороны РФ раскрыла позывной военного — «Сова».

«Повар мотострелкового батальона показал работу своей полевой кухни в зоне спецоперации. Мобилизованный военнослужащий с позывным „Сова“ родом из Челябинска», — отметили в военном ведомстве.

Ролик содержит экскурсию для зрителей. Ее повар провел по продовольственному складу и полевой кухне. Как видно, на складе имеются сок, сгущенка, консервированная кукуруза, тушеная свинина и другие припасы.

Полевая кухня предназначена для того, чтобы готовить бойцам горячую еду. Кабина имеет баки. В них готовят первое, второе блюда. Когда «Сова» проводил показ, готовили борщ и томилось картофельное пюре.

По словам самого «Совы», готовят вкусно. Это доказывают и улыбки бойцов. Также военнослужащие говорят поварам спасибо.

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Повар из Челябинска показал процесс приготовления пищи для бойцов на фронте в зоне спецоперации. Опубликовавшая видео с ним пресс-служба Минобороны РФ раскрыла позывной военного — «Сова». «Повар мотострелкового батальона показал работу своей полевой кухни в зоне спецоперации. Мобилизованный военнослужащий с позывным „Сова“ родом из Челябинска», — отметили в военном ведомстве. Ролик содержит экскурсию для зрителей. Ее повар провел по продовольственному складу и полевой кухне. Как видно, на складе имеются сок, сгущенка, консервированная кукуруза, тушеная свинина и другие припасы. Полевая кухня предназначена для того, чтобы готовить бойцам горячую еду. Кабина имеет баки. В них готовят первое, второе блюда. Когда «Сова» проводил показ, готовили борщ и томилось картофельное пюре. По словам самого «Совы», готовят вкусно. Это доказывают и улыбки бойцов. Также военнослужащие говорят поварам спасибо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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