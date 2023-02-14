Повар из Челябинска показал процесс приготовления пищи для бойцов на фронте в зоне спецоперации. Опубликовавшая видео с ним пресс-служба Минобороны РФ раскрыла позывной военного — «Сова».
«Повар мотострелкового батальона показал работу своей полевой кухни в зоне спецоперации. Мобилизованный военнослужащий с позывным „Сова“ родом из Челябинска», — отметили в военном ведомстве.
Ролик содержит экскурсию для зрителей. Ее повар провел по продовольственному складу и полевой кухне. Как видно, на складе имеются сок, сгущенка, консервированная кукуруза, тушеная свинина и другие припасы.
Полевая кухня предназначена для того, чтобы готовить бойцам горячую еду. Кабина имеет баки. В них готовят первое, второе блюда. Когда «Сова» проводил показ, готовили борщ и томилось картофельное пюре.
По словам самого «Совы», готовят вкусно. Это доказывают и улыбки бойцов. Также военнослужащие говорят поварам спасибо.
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