Кремль: встреча Путина с руководством фракции ЕР будет позже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле объяснили, почему президент РФ Владимир Путин не встретился с руководителем фракции ЕР Владимиром Васильевым Фото:

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым состоится позже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Встреча с Васильевым состоится позже, до послания президента ее не будет. Диалог руководства страны с „Единой Россией“ носит особый характер. Это партия власти, партия большинства. Вся ее повестка дня хорошо известна президенту», — отметил Песков.

На этой неделе президент Путин встретился с лидерами четырех парламентских партий. О своей работе и планах главе государства рассказали Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»).

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым состоится позже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Встреча с Васильевым состоится позже, до послания президента ее не будет. Диалог руководства страны с „Единой Россией“ носит особый характер. Это партия власти, партия большинства. Вся ее повестка дня хорошо известна президенту», — отметил Песков. На этой неделе президент Путин встретился с лидерами четырех парламентских партий. О своей работе и планах главе государства рассказали Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...