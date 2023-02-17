Кремль: встреча Путина с руководством фракции ЕР будет позже

17 февраля 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

В Кремле объяснили, почему президент РФ Владимир Путин не встретился с руководителем фракции ЕР Владимиром Васильевым Фото: Владимир Андреев © URA.RU Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым состоится позже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Встреча с Васильевым состоится позже, до послания президента ее не будет. Диалог руководства страны с „Единой Россией“ носит особый характер. Это партия власти, партия большинства. Вся ее повестка дня хорошо известна президенту», — отметил Песков. На этой неделе президент Путин встретился с лидерами четырех парламентских партий. О своей работе и планах главе государства рассказали Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»).

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым состоится позже. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Встреча с Васильевым состоится позже, до послания президента ее не будет. Диалог руководства страны с „Единой Россией“ носит особый характер. Это партия власти, партия большинства. Вся ее повестка дня хорошо известна президенту», — отметил Песков. На этой неделе президент Путин встретился с лидерами четырех парламентских партий. О своей работе и планах главе государства рассказали Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев («Новые люди»).