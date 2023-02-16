Пермяки резко сократили число зарубежных полетов

Самолеты летают, но пассажиров все меньше Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский аэропорт отметил резкое снижение пассажиропотока на международных направлениях. В 2022 году за границу из Перми улетели 128 тысяч человек, что на 51,8% меньше, чем в 2021, сообщили в воздушной гавани.

«На международных направлениях снижение составило 51,8%. Было обслужено более 128 тысяч пассажиров. Наиболее популярные: Анталья, Наманган, Ош и Дубай», — сообщается на сайте аэропорта в релизе об итогах 2022 года.

По России пермяки также стали летать реже. Услугами аэропорта воспользовались 1 млн 606 тысяч пассажиров, что на 2,7% меньше, чем в прошлом году. 911 тысяч из них летали в Москву. Ранее URA.RU рассказывало, что авиакомпании Red Wings отказали в допуске на выполнение рейсов из Перми до Стамбула.