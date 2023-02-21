Бывшему вице-мэру Челябинска продлили срок заключения в СИЗО

Петр Конарев пробудет в СИЗО до 27 апреля 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

Бывшему заместителю главы администрации Челябинска Петру Конареву, задержанному ФСБ по подозрению в получении взяток, 22 февраля продлили срок заключения в СИЗО на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Срок содержания обвиняемого под стражей продлен на два месяца, то есть до 27 апреля 2023 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

По версии следствия, Конарев был организатором ОПГ, которая за определенные суммы «крышевала» владельцев нестационарных торговых точек (ларьков и киосков) на территории областного центра. В ОПГ вошли высокопоставленные сотрудники МКУ «Городская среда». Директора учреждения Александра Грезева и его бывшего заместителя Сергея Любимова силовики задержали в июне 2022 года, через месяц также был задержан другой зам Грезева — Вадим Левченко. Они и дали показания на Конарева.

Сотрудники ФСБ задержали Конарева в начале сентября прошлого года. Операция проводилась на трассе между Челябинском и Екатеринбургом. Бывший чиновник пытался покинуть страну из аэропорта «Кольцово».

В настоящее время в деле группировки фигурирует 20 преступных эпизодов. По данным следствия, они в период с декабря 2019 года по ноябрь 2021 года получили от разных бизнесменов от 50 до 1,4 млн рублей в виде взяток. Всего, соответственно, более 3,5 млн рублей.

Грезев, Любимов, Левченко, а также сотрудники Дмитрий Рябинин и Людмила Кириллова были уволены из МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года. Поводом для этого стали проверки, начатые мэрией Челябинска.