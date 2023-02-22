Чиновники Екатеринбурга разозлили целый отдел полиции

22 февраля 2023 в 20:08 Размер текста - 17 +

Обсуждало ли полицейское начальство с Орловым спорную ситуацию, неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дружбу мэрии Екатеринбурга с новым шефом полиции Максимом Метелицей подорвал курьез. Чиновники умудрились поссориться с целым отделом полиции — №5 (один из ключевых), рассказал источник URA.RU в УМВД. Хотя все начиналось хорошо. В конце января, через неделю после назначения Метелицы, мэр Алексей Орлов принял его у себя, проговорили около часа. И на третьем этаже администрации воцарилась уверенность: с новым начальником будет проще, чем с предыдущим — Игорем Озеровым, который, как известно, ненавидел отдельных представителей команды Орлова. Новость по теме Мэр воспользовался отставкой шефа полиции Екатеринбурга, чтобы решить давнюю проблему Однако в середине февраля десятки полицейских получили неожиданные сообщения — о штрафах за парковку у здания ОП №5 на ул. Сакко и Ванцетти, 119. Силовики подняли скандал — ведь закон запрещает обустраивать платные стоянки у домов власти. Однако у мэрии своя правда: в областных нормативах есть некий пробел. Для силовиков ситуация неприятна еще и тем, что административные штрафы негативно сказываются на их личных делах. Как стороны будут выходить из ситуации, пока неясно. В пресс-группе УМВД заявили, что не слышали о конфликте.

Дружбу мэрии Екатеринбурга с новым шефом полиции Максимом Метелицей подорвал курьез. Чиновники умудрились поссориться с целым отделом полиции — №5 (один из ключевых), рассказал источник URA.RU в УМВД. Хотя все начиналось хорошо. В конце января, через неделю после назначения Метелицы, мэр Алексей Орлов принял его у себя, проговорили около часа. И на третьем этаже администрации воцарилась уверенность: с новым начальником будет проще, чем с предыдущим — Игорем Озеровым, который, как известно, ненавидел отдельных представителей команды Орлова. Однако в середине февраля десятки полицейских получили неожиданные сообщения — о штрафах за парковку у здания ОП №5 на ул. Сакко и Ванцетти, 119. Силовики подняли скандал — ведь закон запрещает обустраивать платные стоянки у домов власти. Однако у мэрии своя правда: в областных нормативах есть некий пробел. Для силовиков ситуация неприятна еще и тем, что административные штрафы негативно сказываются на их личных делах. Как стороны будут выходить из ситуации, пока неясно. В пресс-группе УМВД заявили, что не слышали о конфликте.