Депутату гордумы Челябинска продлили домашний арест

Депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, задержанного ФСБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов, Центральный районный суд продлил домашний арест на два месяца. Об этом URA.RU сообщил источник.
«Центральный суд продлил домашний арест Иванову на два месяца. У него домашний арест был до 26 февраля, но поскольку эта дата выпадает на постпраздничные выходные, то данную меру пресечения суд продлил заранее», — заявил URA.RU инсайдер.
Иванова задержали утром 26 декабря. В его коттедже и фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. Депутата обвиняют в уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. На следующий день после задержания депутата отправили на два месяца под домашний арест.
По ходатайству адвокатов Иванова судебный процесс проходит в закрытом режиме. Получить комментарий в пресс-службе Центрального райсуда URA.RU не удалось.
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