Депутату гордумы Челябинска продлили домашний арест

22 февраля 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Олег Иванов отбывает арест в своем коттедже Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, задержанного ФСБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов, Центральный районный суд продлил домашний арест на два месяца. Об этом URA.RU сообщил источник. «Центральный суд продлил домашний арест Иванову на два месяца. У него домашний арест был до 26 февраля, но поскольку эта дата выпадает на постпраздничные выходные, то данную меру пресечения суд продлил заранее», — заявил URA.RU инсайдер. Иванова задержали утром 26 декабря. В его коттедже и фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. Депутата обвиняют в уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. На следующий день после задержания депутата отправили на два месяца под домашний арест. По ходатайству адвокатов Иванова судебный процесс проходит в закрытом режиме. Получить комментарий в пресс-службе Центрального райсуда URA.RU не удалось.

Депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, задержанного ФСБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов, Центральный районный суд продлил домашний арест на два месяца. Об этом URA.RU сообщил источник. «Центральный суд продлил домашний арест Иванову на два месяца. У него домашний арест был до 26 февраля, но поскольку эта дата выпадает на постпраздничные выходные, то данную меру пресечения суд продлил заранее», — заявил URA.RU инсайдер. Иванова задержали утром 26 декабря. В его коттедже и фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. Депутата обвиняют в уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. На следующий день после задержания депутата отправили на два месяца под домашний арест. По ходатайству адвокатов Иванова судебный процесс проходит в закрытом режиме. Получить комментарий в пресс-службе Центрального райсуда URA.RU не удалось.