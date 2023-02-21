21 февраля 2023

Депутату гордумы Челябинска продлили домашний арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Олег Иванов отбывает арест в своем коттедже Фото:

Депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, задержанного ФСБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов, Центральный районный суд продлил домашний арест на два месяца. Об этом URA.RU сообщил источник.

«Центральный суд продлил домашний арест Иванову на два месяца. У него домашний арест был до 26 февраля, но поскольку эта дата выпадает на постпраздничные выходные, то данную меру пресечения суд продлил заранее», — заявил URA.RU инсайдер.

Иванова задержали утром 26 декабря. В его коттедже и фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. Депутата обвиняют в уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. На следующий день после задержания депутата отправили на два месяца под домашний арест.

По ходатайству адвокатов Иванова судебный процесс проходит в закрытом режиме. Получить комментарий в пресс-службе Центрального райсуда URA.RU не удалось.

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Депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову, задержанного ФСБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов, Центральный районный суд продлил домашний арест на два месяца. Об этом URA.RU сообщил источник. «Центральный суд продлил домашний арест Иванову на два месяца. У него домашний арест был до 26 февраля, но поскольку эта дата выпадает на постпраздничные выходные, то данную меру пресечения суд продлил заранее», — заявил URA.RU инсайдер. Иванова задержали утром 26 декабря. В его коттедже и фирме «Альфастрой» силовики провели обыски с выемкой документов. Депутата обвиняют в уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей. На следующий день после задержания депутата отправили на два месяца под домашний арест. По ходатайству адвокатов Иванова судебный процесс проходит в закрытом режиме. Получить комментарий в пресс-службе Центрального райсуда URA.RU не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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