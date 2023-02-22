22 февраля 2023

В Нижнем Тагиле водитель попал в колею и врезался в столб. Видео

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Снегопад. Курган, снег, снегопад, сугроб, дтп, метель, плохая видимость, авария, зима, аварийный знак
Авария произошла днем 22 февраля на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле Фото:

В Нижнем Тагиле водитель внедорожника попал в колею и не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. Об этом рассказал очевидец ДТП в соцсети.

«Торопыга ехал по обочине, взяв большую дугу, не учел погодные условия — наледь под снегом, эффект колеи. Потерял управление, вынесло на тротуар и дальше в забор», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла днем 22 февраля на улице Индустриальная. В пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу призвали свердловчан учитывать погодные условия при управлении автомобилем и не нарушать скоростной режим.

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В Нижнем Тагиле водитель внедорожника попал в колею и не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. Об этом рассказал очевидец ДТП в соцсети. «Торопыга ехал по обочине, взяв большую дугу, не учел погодные условия — наледь под снегом, эффект колеи. Потерял управление, вынесло на тротуар и дальше в забор», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла днем 22 февраля на улице Индустриальная. В пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу призвали свердловчан учитывать погодные условия при управлении автомобилем и не нарушать скоростной режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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