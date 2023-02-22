В Нижнем Тагиле водитель попал в колею и врезался в столб. Видео

23 февраля 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Авария произошла днем 22 февраля на улице Индустриальная в Нижнем Тагиле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле водитель внедорожника попал в колею и не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. Об этом рассказал очевидец ДТП в соцсети. «Торопыга ехал по обочине, взяв большую дугу, не учел погодные условия — наледь под снегом, эффект колеи. Потерял управление, вынесло на тротуар и дальше в забор», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла днем 22 февраля на улице Индустриальная. В пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу призвали свердловчан учитывать погодные условия при управлении автомобилем и не нарушать скоростной режим.

В Нижнем Тагиле водитель внедорожника попал в колею и не справился с управлением, в результате чего врезался в столб. Об этом рассказал очевидец ДТП в соцсети. «Торопыга ехал по обочине, взяв большую дугу, не учел погодные условия — наледь под снегом, эффект колеи. Потерял управление, вынесло на тротуар и дальше в забор», — рассказал очевидец в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Авария произошла днем 22 февраля на улице Индустриальная. В пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу призвали свердловчан учитывать погодные условия при управлении автомобилем и не нарушать скоростной режим.