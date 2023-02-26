26 февраля 2023

В Челябинской области автобус столкнулся с лесовозом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, полиция, лесовоз, дорожно патрульная служба, дпс, проверка документов, перевозка леса
Лесовоз и автобус двигались на встречу друг другу Фото:

В Нязепетровске Челябинской области 27 февраля автобус столкнулся с лесовозом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и Свердлова в Нязепетровске произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля МАЗ. Транспорт двигался навстречу друг другу: автобус двигался на спуск, а МАН — на подъем», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства устанавливаются. В ДТП никто не пострадал.

В автобусе находились три пассажира
В автобусе находились три пассажира
В ДТП никто не пострадал

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В Нязепетровске Челябинской области 27 февраля автобус столкнулся с лесовозом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и Свердлова в Нязепетровске произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля МАЗ. Транспорт двигался навстречу друг другу: автобус двигался на спуск, а МАН — на подъем», — уточнили в ведомстве. Обстоятельства устанавливаются. В ДТП никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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