Лесовоз и автобус двигались на встречу друг другу
В Нязепетровске Челябинской области 27 февраля автобус столкнулся с лесовозом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и Свердлова в Нязепетровске произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля МАЗ. Транспорт двигался навстречу друг другу: автобус двигался на спуск, а МАН — на подъем», — уточнили в ведомстве.
Обстоятельства устанавливаются. В ДТП никто не пострадал.
В автобусе находились три пассажира
В автобусе находились три пассажира
В ДТП никто не пострадал
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