Лесовоз и автобус двигались на встречу друг другу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нязепетровске Челябинской области 27 февраля автобус столкнулся с лесовозом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На пересечении улиц 30 лет ВЛКСМ и Свердлова в Нязепетровске произошло столкновение автобуса ПАЗ и грузового автомобиля МАЗ. Транспорт двигался навстречу друг другу: автобус двигался на спуск, а МАН — на подъем», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства устанавливаются. В ДТП никто не пострадал.

В автобусе находились три пассажира пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В автобусе находились три пассажира пресс-служба ГИБДД по Челябинской области