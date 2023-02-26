На челябинку, потерявшую ребенка в подъезде, завели уголовное дело

Женщину обвиняют в оставлении в опасности ребенка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На жительницу Магнитогорска (Челябинская область), чей ребенок был найден в подъезде многоквартирного дома без присмотра, завели уголовное дело. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, в момент пропажи женщина выпивала с подругой.

«Женщина с четырьмя детьми пришла в гости к подруге. В процессе посиделок один ребенок вышел в подъезд, где его встретил сосед. Не зная, чей это ребенок, он вызвал полицию», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мать ребенка была задержана сотрудниками ПДН. В настоящее время ей избирается мера пресечения.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там ответили, что прокомментируют информацию после ее уточнения.

Ребенка нашли в подъезде по улице Бориса Ручьева. Жители быстро сориентировались, вызвали полицию и начали поиск родителей. Приехавшие по вызову сотрудники полиции забрали ребенка в участок и подключились к поискам.

Обновлено в 17:05 по Уральскому времени:

«Расследуется уголовное дело, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.