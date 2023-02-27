В Миассе затопило общежитие из-за прорыва пожарного гидранта. Видео

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Дом по ул. Ставропольская 1 , который экстренно расселяют. Тюмень, перила, пожарный гидрант, лестница, ставропольская 1, 1 этаж, обшарпанные стены, старая лестница, пг
Водой затопило лестничную площадку общежития Фото:

В Миассе Челябинской области 27 февраля прорвало пожарный гидрант в одном из общежитий, подъезд дома затопило водой. Об этом местные жители пожаловались в социальных сетях.

«Пробило пожарный гидрант. Заливает все общежитие. Куда только не звонили. Никто не хочет ехать, потому что это общежитие никому не принадлежит», — рассказала в своем видео Роза А. в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

На видео Розы А. видно, как вода стекает по лестничной площадке ручьем. В пресс-службе мэрии города на звонок не ответили.

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В Миассе Челябинской области 27 февраля прорвало пожарный гидрант в одном из общежитий, подъезд дома затопило водой. Об этом местные жители пожаловались в социальных сетях. «Пробило пожарный гидрант. Заливает все общежитие. Куда только не звонили. Никто не хочет ехать, потому что это общежитие никому не принадлежит», — рассказала в своем видео Роза А. в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте». На видео Розы А. видно, как вода стекает по лестничной площадке ручьем. В пресс-службе мэрии города на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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