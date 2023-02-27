Водой затопило лестничную площадку общежития
В Миассе Челябинской области 27 февраля прорвало пожарный гидрант в одном из общежитий, подъезд дома затопило водой. Об этом местные жители пожаловались в социальных сетях.
«Пробило пожарный гидрант. Заливает все общежитие. Куда только не звонили. Никто не хочет ехать, потому что это общежитие никому не принадлежит», — рассказала в своем видео Роза А. в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
На видео Розы А. видно, как вода стекает по лестничной площадке ручьем. В пресс-службе мэрии города на звонок не ответили.
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