Водой затопило лестничную площадку общежития Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Миассе Челябинской области 27 февраля прорвало пожарный гидрант в одном из общежитий, подъезд дома затопило водой. Об этом местные жители пожаловались в социальных сетях.

«Пробило пожарный гидрант. Заливает все общежитие. Куда только не звонили. Никто не хочет ехать, потому что это общежитие никому не принадлежит», — рассказала в своем видео Роза А. в паблике «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте».

На видео Розы А. видно, как вода стекает по лестничной площадке ручьем. В пресс-службе мэрии города на звонок не ответили.