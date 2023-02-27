В Челябинске будут судить полицейских, из-за которых преступник напал на конвоиров

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, зал суда, судебное заседание, полиция, суд, клетка, конвой
В отношении полицейских возбуждено дело по статье 293 УК РФ (Халатность) Фото:

В Кыштыме (Челябинская область) будут судить двух полицейских, которые не обыскали преступника перед отправкой его в суд, в результате чего тот напал уже в зале суда на своих конвоиров, также сотрудников полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Полицейские должны были осмотреть подсудимого еще до перевозки его к зданию суда. В результате их халатных действий один из конвоиров получил серьезные повреждения. Теперь конвоиры будут проходить в этом деле в качестве потерпевших», — рассказал источник.

По данным URA.RU, подсудимому, напавшему на конвоиров, удалось пронести в суд два металлических колюще-режущих предмета. После вынесения приговора он использовал их в качестве оружия.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по региону. Там сообщили, что в настоящее время сотрудники отстранены от службы. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.

В середине декабря прошлого года сразу после приговора, по которому осужденный должен был провести за решеткой девять лет за убийство тещи, он напал на конвоиров, нанеся одному из них несколько ударов. Полицейские быстро сориентировались, и не дали осужденному совершить побег, ранив его в ногу. Один из полицейских от полученных травм впал в кому, но врачи смогли оказать ему качественное лечение. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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В Кыштыме (Челябинская область) будут судить двух полицейских, которые не обыскали преступника перед отправкой его в суд, в результате чего тот напал уже в зале суда на своих конвоиров, также сотрудников полиции. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Полицейские должны были осмотреть подсудимого еще до перевозки его к зданию суда. В результате их халатных действий один из конвоиров получил серьезные повреждения. Теперь конвоиры будут проходить в этом деле в качестве потерпевших», — рассказал источник. По данным URA.RU, подсудимому, напавшему на конвоиров, удалось пронести в суд два металлических колюще-режущих предмета. После вынесения приговора он использовал их в качестве оружия. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по региону. Там сообщили, что в настоящее время сотрудники отстранены от службы. При подтверждении вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. В середине декабря прошлого года сразу после приговора, по которому осужденный должен был провести за решеткой девять лет за убийство тещи, он напал на конвоиров, нанеся одному из них несколько ударов. Полицейские быстро сориентировались, и не дали осужденному совершить побег, ранив его в ногу. Один из полицейских от полученных травм впал в кому, но врачи смогли оказать ему качественное лечение. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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