Пермский кинолог назвал объекты, попавшие под эвакуацию В Перми под эвакуацию попали ТЦ, школы и детсады 01 марта 2023 в 15:44 Размер текста - 17 + Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю с собаками проверяют социальные объекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сообщения о минировании в Перми поступали не только в торговые центры, но и в соцобъекты. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал кинолог, выезжавший на осмотр эвакуированных объектов. «Звонки начались примерно с обеда. Ездим проверять не только торговые центры, но и школы с детскими садами», — поделился пермяк. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации двух крупных торговых центров. На место выезжала карета скорой помощи. Сообщения о минировании в Перми поступали не только в торговые центры, но и в соцобъекты. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал кинолог, выезжавший на осмотр эвакуированных объектов. «Звонки начались примерно с обеда. Ездим проверять не только торговые центры, но и школы с детскими садами», — поделился пермяк. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации двух крупных торговых центров. На место выезжала карета скорой помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям