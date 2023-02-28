28 февраля 2023

Пермский кинолог назвал объекты, попавшие под эвакуацию

В Перми под эвакуацию попали ТЦ, школы и детсады
© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, кинолог, намордник, собака кинолог
Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю с собаками проверяют социальные объекты Фото:

Сообщения о минировании в Перми поступали не только в торговые центры, но и в соцобъекты. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал кинолог, выезжавший на осмотр эвакуированных объектов.

«Звонки начались примерно с обеда. Ездим проверять не только торговые центры, но и школы с детскими садами», — поделился пермяк.

Ранее URA.RU сообщало об эвакуации двух крупных торговых центров. На место выезжала карета скорой помощи.

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Сообщения о минировании в Перми поступали не только в торговые центры, но и в соцобъекты. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал кинолог, выезжавший на осмотр эвакуированных объектов. «Звонки начались примерно с обеда. Ездим проверять не только торговые центры, но и школы с детскими садами», — поделился пермяк. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации двух крупных торговых центров. На место выезжала карета скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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