Пермский кинолог назвал объекты, попавшие под эвакуацию

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю с собаками проверяют социальные объекты
Сообщения о минировании в Перми поступали не только в торговые центры, но и в соцобъекты. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал кинолог, выезжавший на осмотр эвакуированных объектов.
«Звонки начались примерно с обеда. Ездим проверять не только торговые центры, но и школы с детскими садами», — поделился пермяк.
Ранее URA.RU сообщало об эвакуации двух крупных торговых центров. На место выезжала карета скорой помощи.
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