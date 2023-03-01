В Екатеринбурге эвакуирован торговый центр «Комсомолл»

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Митинг День защитника отечества. Пермь, полиция, омон
У «Комсомолла» заметили силовиков (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге экстренно выводят из здания посетителей торгового центра «Комсомолл» на Сибирском тракте, 2, силовики оцепили ТЦ. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Людей выводят из здания. К месту приехали силовики в касках, посетители спустились по пожарному выходу», — сообщили очевидцы. Он отметил, что причины эвакуации неизвестны.

Представитель «Комсомолла» подтвердил информацию. «На данный момент проводится эвакуация», — сообщили в ТЦ.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области для выяснения причин эвакуации. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге экстренно выводят из здания посетителей торгового центра «Комсомолл» на Сибирском тракте, 2, силовики оцепили ТЦ. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «Людей выводят из здания. К месту приехали силовики в касках, посетители спустились по пожарному выходу», — сообщили очевидцы. Он отметил, что причины эвакуации неизвестны. Представитель «Комсомолла» подтвердил информацию. «На данный момент проводится эвакуация», — сообщили в ТЦ. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области для выяснения причин эвакуации. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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