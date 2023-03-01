В Екатеринбурге эвакуирован торговый центр «Комсомолл»

У «Комсомолла» заметили силовиков (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Екатеринбурге экстренно выводят из здания посетителей торгового центра «Комсомолл» на Сибирском тракте, 2, силовики оцепили ТЦ. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«Людей выводят из здания. К месту приехали силовики в касках, посетители спустились по пожарному выходу», — сообщили очевидцы. Он отметил, что причины эвакуации неизвестны.

Представитель «Комсомолла» подтвердил информацию. «На данный момент проводится эвакуация», — сообщили в ТЦ.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу и пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области для выяснения причин эвакуации. На момент публикации ответ не поступил.