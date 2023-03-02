Глава СК потребовал провести проверку из-за аварийного общежития в Перми

О результатах проверки Александру Бастрыкину доложит глава СК России по Пермскому краю Денис Головкин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о результатах проверки нарушения прав жильцов аварийного общежития в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СКР.

«В комментариях в социальной сети говорится об общежитии, находящемся в аварийном состоянии. Из-за нарушения целостности кровли затапливает комнаты, подъезды и общедомовые помещения. Из-за прорыва бойлера в подвале стоит вода, также неисправна система газо- и горячего водоснабжения. Управляющая компания не принимает мер по устранению проблем, а расселение жильцов планируется только после 2024 года», — сообщается в ведомстве.

По данному факту организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ее результатах и мерах, принятых для восстановления прав жильцов.

Ранее URA.RU писало, что в отношении аварийного дома в Перми ввели режим ЧС. Прокуратура взяла на контроль расселение жильцов, которые смогут временно переехать в гостиницы.

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