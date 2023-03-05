Из свердловских аптек пропал популярный противовирусный препарат

Из свердловских аптек пропал противовирусный препарат «Пенцивир»

В Свердловской области вышел из оборота «Пенцивир» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Популярное противовирусное средство исчезло из свердловских аптек. Речь идет о креме «Пенцивир». Об этом рассказали читатели URA.RU. Препарат производится в Германии.

«Препарат „Пенцивир“ существует в виде однопроцентного крема для наружного применения. Он помогает бороться с герпесом, не вызывает нежелательных или неприятных реакций. Единственный минус — высокая цена. К сожалению, крем купить в наших аптеках нереально — он исчез», — отмечают собеседники агентства.

Журналист URA.RU прошелся по аптекам Екатеринбурга и обнаружил, что крема «Пенцивир» нет в наличии, но в аптечных сетях есть аналоги. Его назначают при рецидивирующем простом герпесе с локализацией на губах. Если пациент не может прибрести «Пенцивир», то практически в каждой аптеке найдется аналог препарата. Например, «Зовиракс», «Инфагель», «Ацикловир» 5%, «Панавир». Поэтому паниковать нет смысла, на фармрынке много аналогов», отметила провизор одной известной аптечной сети Ирина.

Ранее URA.RU сообщало, что западные лекарства перестали продавать в свердловских аптеках. Введенные санкции против РФ оказали влияние на логистику. В Свердловской области проблемы возникли с многими препаратами, в частности, с «Виагрой», «Золофтом», «Гикамтином», «Флуимуцилом», «Оземпиком», «Сероквелем».