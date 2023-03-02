В магазинах Сургута начали продавать Coca-Cola привезенную из Ирана. Напиток из исламской республики заметили жители города и разместили пост об этом в группе «ЧП Сургут» социальной сети «ВКонтакте».
«В сургуских магазинах появилась Coca-Cola из Ирана. Кто уже пробовал?», — задал вопрос автор поста.
Фолловеры тут же сообщили, что данная Coca-Cola по вкусу лучше привезенной из Казахстана. А некоторые выразили совершенно иную точку зрения, сообщив, что не заметили разницы. «Вся эта гадость на один вкус — что местная, что привозная», — сообщил пользователь Иван Барсуков.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начали продавать Coca-Cola из Киргизии. Стоимость газировки ниже рыночной — от 70 рублей за литр.
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