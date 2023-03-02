02 марта 2023

В магазинах Сургута появилась Coca-Cola из Ирана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на складе Магнит. Челябинск , продукты, кока-кола, логистический центр, склад магнит, продуктовый склад
Жители сообщили, что Coca-Cola из Ирана лучше казахстанской Фото:

В магазинах Сургута начали продавать Coca-Cola привезенную из Ирана. Напиток из исламской республики заметили жители города и разместили пост об этом в группе «ЧП Сургут» социальной сети «ВКонтакте».

«В сургуских магазинах появилась Coca-Cola из Ирана. Кто уже пробовал?», — задал вопрос автор поста.

Фолловеры тут же сообщили, что данная Coca-Cola по вкусу лучше привезенной из Казахстана. А некоторые выразили совершенно иную точку зрения, сообщив, что не заметили разницы. «Вся эта гадость на один вкус — что местная, что привозная», — сообщил пользователь Иван Барсуков.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начали продавать Coca-Cola из Киргизии. Стоимость газировки ниже рыночной — от 70 рублей за литр.

Фото:

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В магазинах Сургута начали продавать Coca-Cola привезенную из Ирана. Напиток из исламской республики заметили жители города и разместили пост об этом в группе «ЧП Сургут» социальной сети «ВКонтакте». «В сургуских магазинах появилась Coca-Cola из Ирана. Кто уже пробовал?», — задал вопрос автор поста. Фолловеры тут же сообщили, что данная Coca-Cola по вкусу лучше привезенной из Казахстана. А некоторые выразили совершенно иную точку зрения, сообщив, что не заметили разницы. «Вся эта гадость на один вкус — что местная, что привозная», — сообщил пользователь Иван Барсуков. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начали продавать Coca-Cola из Киргизии. Стоимость газировки ниже рыночной — от 70 рублей за литр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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