В магазинах Сургута появилась Coca-Cola из Ирана. Фото

03 марта 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Жители сообщили, что Coca-Cola из Ирана лучше казахстанской Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В магазинах Сургута начали продавать Coca-Cola привезенную из Ирана. Напиток из исламской республики заметили жители города и разместили пост об этом в группе «ЧП Сургут» социальной сети «ВКонтакте». «В сургуских магазинах появилась Coca-Cola из Ирана. Кто уже пробовал?», — задал вопрос автор поста. Фолловеры тут же сообщили, что данная Coca-Cola по вкусу лучше привезенной из Казахстана. А некоторые выразили совершенно иную точку зрения, сообщив, что не заметили разницы. «Вся эта гадость на один вкус — что местная, что привозная», — сообщил пользователь Иван Барсуков. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начали продавать Coca-Cola из Киргизии. Стоимость газировки ниже рыночной — от 70 рублей за литр. Фото: ЧП Сургут

В магазинах Сургута начали продавать Coca-Cola привезенную из Ирана. Напиток из исламской республики заметили жители города и разместили пост об этом в группе «ЧП Сургут» социальной сети «ВКонтакте». «В сургуских магазинах появилась Coca-Cola из Ирана. Кто уже пробовал?», — задал вопрос автор поста. Фолловеры тут же сообщили, что данная Coca-Cola по вкусу лучше привезенной из Казахстана. А некоторые выразили совершенно иную точку зрения, сообщив, что не заметили разницы. «Вся эта гадость на один вкус — что местная, что привозная», — сообщил пользователь Иван Барсуков. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске начали продавать Coca-Cola из Киргизии. Стоимость газировки ниже рыночной — от 70 рублей за литр.