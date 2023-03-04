В Нижневартовске (ХМАО) в доме 15 по улице Спортивной в шестом подъезде уже неделю спит молодой человек и своими криками пугает жителей. Пост размещен в местном паблике с происшествиями «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Спит этот молодой человек в подъезде уже неделю, вызывали три раза полицию, один раз приехали, не забрали и уехали. Он орет весь день, ребенок боится и не может уснуть», — сообщается в записи.
Жительница подъезда жалуется, что страшно выходить выбросить мусор. Мужчину выгоняли несколько раз, но он все равно возвращается.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
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