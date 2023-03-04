В ХМАО мужчина неделю спит в подъезде и пугает жителей. Видео

05 марта 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Жители подъезда напуганы криками мужчины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в доме 15 по улице Спортивной в шестом подъезде уже неделю спит молодой человек и своими криками пугает жителей. Пост размещен в местном паблике с происшествиями «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Спит этот молодой человек в подъезде уже неделю, вызывали три раза полицию, один раз приехали, не забрали и уехали. Он орет весь день, ребенок боится и не может уснуть», — сообщается в записи. Жительница подъезда жалуется, что страшно выходить выбросить мусор. Мужчину выгоняли несколько раз, но он все равно возвращается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

В Нижневартовске (ХМАО) в доме 15 по улице Спортивной в шестом подъезде уже неделю спит молодой человек и своими криками пугает жителей. Пост размещен в местном паблике с происшествиями «Типичный Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Спит этот молодой человек в подъезде уже неделю, вызывали три раза полицию, один раз приехали, не забрали и уехали. Он орет весь день, ребенок боится и не может уснуть», — сообщается в записи. Жительница подъезда жалуется, что страшно выходить выбросить мусор. Мужчину выгоняли несколько раз, но он все равно возвращается. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.