Бастрыкин потребовал разобраться с перевозчиками Екатеринбурга из-за упавшего в автобусе ребенка

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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент с ребенком, получившим травму в автобусе Фото:

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о получении малолетним травмы в рейсовом автобусе в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«5 марта в городе Екатеринбурге из-за резкого торможения водителем рейсового автобуса во время движения транспортного средства в его салоне упал и получил травму спины трехлетний мальчик. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что автобус 082 маршрута, при движении по улице Челюскинцев, резко затормозил, что привело к травмированию трехлетнего ребенка. Прокуратура Екатеринбурга взяла дело на контроль.

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Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о получении малолетним травмы в рейсовом автобусе в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «5 марта в городе Екатеринбурге из-за резкого торможения водителем рейсового автобуса во время движения транспортного средства в его салоне упал и получил травму спины трехлетний мальчик. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что автобус 082 маршрута, при движении по улице Челюскинцев, резко затормозил, что привело к травмированию трехлетнего ребенка. Прокуратура Екатеринбурга взяла дело на контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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