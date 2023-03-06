Бастрыкин потребовал разобраться с перевозчиками Екатеринбурга из-за упавшего в автобусе ребенка

Председатель следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о получении малолетним травмы в рейсовом автобусе в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«5 марта в городе Екатеринбурге из-за резкого торможения водителем рейсового автобуса во время движения транспортного средства в его салоне упал и получил травму спины трехлетний мальчик. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому провести проверку по данному факту и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в сообщении пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, что автобус 082 маршрута, при движении по улице Челюскинцев, резко затормозил, что привело к травмированию трехлетнего ребенка. Прокуратура Екатеринбурга взяла дело на контроль.
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