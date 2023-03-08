Путин поздравил с 8 Марта мать солдата, погибшего на СВО

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Азамат Хаиржанов отважно вел себя в ходе СВО, отметил президент Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поздравил с Международным женским днем Гульборшон Хаиржаеву, сын которой погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Кремле.

«Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго. Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», — сообщается на сайте президента РФ.

Хаиржанова более 40 лет работает учителем в школе села Старинка (Омская область). Президент отметил, что ее уважают за мудрость, внимательность и отзывчивость.

Хаиржанов погиб в мае во время спецоперации на Украине. Его рота подверглась нападению ВСУ. Военный уничтожил два украинских танка и остался прикрывать отход своих сослуживцев, но получил смертельное ранение. Его наградили орденом Мужества посмертно.

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Президент России Владимир Путин поздравил с Международным женским днем Гульборшон Хаиржаеву, сын которой погиб во время спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Кремле. «Позвольте поздравить Вас с Международным женским днем, пожелать здоровья и всего самого доброго. Своего сына — Азамата Муратовича Хаиржанова — Вы воспитали настоящим мужчиной, патриотом. В трудный для Родины час, в ходе специальной военной операции, он действовал отважно, проявлял стойкость и верность воинскому долгу», — сообщается на сайте президента РФ. Хаиржанова более 40 лет работает учителем в школе села Старинка (Омская область). Президент отметил, что ее уважают за мудрость, внимательность и отзывчивость. Хаиржанов погиб в мае во время спецоперации на Украине. Его рота подверглась нападению ВСУ. Военный уничтожил два украинских танка и остался прикрывать отход своих сослуживцев, но получил смертельное ранение. Его наградили орденом Мужества посмертно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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