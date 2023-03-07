07 марта 2023

В Свердловской области проведут облаву на водителей

Госавтоинспекция проведет массовые проверки водителей в Полевском
© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Якушев Владимир посетил проспект Мальцева. Курган, гибдд, дпс, зима, гаи
Рейды намечены до 9 марта Фото:

В Полевском (Свердловская область) Госавтоинспекция проведет рейды, направленные на поимку нетрезвых водителей. Массовые мероприятия закончатся 9 марта, сообщает пресс-служба ОМВД и ГИБДД России по Полевскому.

«С 7 по 9 марта в Полевском стартует рейд „Безопасная дорога“. Мероприятия направлены на поимку пьяных водителей и тех, кто лишен или не имеет водительских прав», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Инспекторы также будут выявлять и другие нарушения правил дорожного движения, совершаемые водителями. В ведомстве еще раз напомнили, что за нетрезвое вождение водитель будет оштрафован на 30 тысяч рублей, также его лишат прав на срок до двух лет.

За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит уголовная ответственность. Если водитель сел за руль, но при этом никогда не получал водительского удостоверения, его могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, отметили в ГИБДД.

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В Полевском (Свердловская область) Госавтоинспекция проведет рейды, направленные на поимку нетрезвых водителей. Массовые мероприятия закончатся 9 марта, сообщает пресс-служба ОМВД и ГИБДД России по Полевскому. «С 7 по 9 марта в Полевском стартует рейд „Безопасная дорога“. Мероприятия направлены на поимку пьяных водителей и тех, кто лишен или не имеет водительских прав», — пишет пресс-служба ведомства в соцсети «ВКонтакте». Инспекторы также будут выявлять и другие нарушения правил дорожного движения, совершаемые водителями. В ведомстве еще раз напомнили, что за нетрезвое вождение водитель будет оштрафован на 30 тысяч рублей, также его лишат прав на срок до двух лет. За повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит уголовная ответственность. Если водитель сел за руль, но при этом никогда не получал водительского удостоверения, его могут оштрафовать на 15 тысяч рублей, отметили в ГИБДД.
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