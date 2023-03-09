Самолет находится в отличной форме, по словам продавца
Пермякам предлагают стать владельцами американского четырехместного легкого самолета-амфибии. Это летательный аппарат, который может взлетать и садиться как на твердую землю, так и на воду. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. Самолет Lake Buccaneer продавец готов отдать за 9 млн рублей.
«Продается самолет Lake Buccaneer. Цена продажи — 9 000 000 рублей. Год выпуска — 1973. Общий налет — 1600 часов. Находится в отличной форме», — указано в объявлении.
Продавец также добавил, что сертификат летной годности заканчивается осенью 2023 года. Новому владельцу нужно будет делать его заново.
Самолеты-амфибии еще называют летающими лодками
Так выглядит самолет изнутри
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