09 марта 2023

В Перми продается американский самолет-амфибия за 9 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, авиация, малая авиация, самолет амфибия, самолеты, гидросамолет
Самолет находится в отличной форме, по словам продавца Фото:

Пермякам предлагают стать владельцами американского четырехместного легкого самолета-амфибии. Это летательный аппарат, который может взлетать и садиться как на твердую землю, так и на воду. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. Самолет Lake Buccaneer продавец готов отдать за 9 млн рублей.

«Продается самолет Lake Buccaneer. Цена продажи — 9 000 000 рублей. Год выпуска — 1973. Общий налет — 1600 часов. Находится в отличной форме», — указано в объявлении.

Продавец также добавил, что сертификат летной годности заканчивается осенью 2023 года. Новому владельцу нужно будет делать его заново.

Самолеты-амфибии еще называют летающими лодками
Так выглядит самолет изнутри

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Пермякам предлагают стать владельцами американского четырехместного легкого самолета-амфибии. Это летательный аппарат, который может взлетать и садиться как на твердую землю, так и на воду. Объявление о продаже появилось на сайте Avito. Самолет Lake Buccaneer продавец готов отдать за 9 млн рублей. «Продается самолет Lake Buccaneer. Цена продажи — 9 000 000 рублей. Год выпуска — 1973. Общий налет — 1600 часов. Находится в отличной форме», — указано в объявлении. Продавец также добавил, что сертификат летной годности заканчивается осенью 2023 года. Новому владельцу нужно будет делать его заново.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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