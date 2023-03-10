10 марта 2023

Свердловчанин рассказал зачем, отправился на фронт спецоперации. Видео

Свердловчанин с позывным «Крылатый» заявил, что прибыл на Украину, чтобы навести там порядок
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По словам бойца, уехать заграницу значит предать свою страну Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Свердловской области с позывным «Крылатый» отправился на фронт специальной военной операции на Украине, чтобы навести там порядок. Видео со словами бойца появилось в соцсетях.

«Я прибыл сюда по зову страны, навести здесь порядок и вернуться домой. Я считаю уехать заграницу значит предать свою страну, подвести ее в трудную минуту, когда страна нуждается в каждом бойце», — рассказал боец с позывным «Крылатый» в telegram-канале «Readovka».

По словам бойца, его призвали в рамках частичной мобилизации. Он прошел обучение на полигонах и отправился на фронт. «В нашей технике я уверен, наши командиры и товарищи всегда поддержат в трудную минуту», — добавил военнослужащий с позывным «Крылатый».

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.

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Военнослужащий из Свердловской области с позывным «Крылатый» отправился на фронт специальной военной операции на Украине, чтобы навести там порядок. Видео со словами бойца появилось в соцсетях. «Я прибыл сюда по зову страны, навести здесь порядок и вернуться домой. Я считаю уехать заграницу значит предать свою страну, подвести ее в трудную минуту, когда страна нуждается в каждом бойце», — рассказал боец с позывным «Крылатый» в telegram-канале «Readovka». По словам бойца, его призвали в рамках частичной мобилизации. Он прошел обучение на полигонах и отправился на фронт. «В нашей технике я уверен, наши командиры и товарищи всегда поддержат в трудную минуту», — добавил военнослужащий с позывным «Крылатый». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.
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