Свердловчанин рассказал зачем, отправился на фронт спецоперации. Видео

Свердловчанин с позывным «Крылатый» заявил, что прибыл на Украину, чтобы навести там порядок

11 марта 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

По словам бойца, уехать заграницу значит предать свою страну Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Свердловской области с позывным «Крылатый» отправился на фронт специальной военной операции на Украине, чтобы навести там порядок. Видео со словами бойца появилось в соцсетях. «Я прибыл сюда по зову страны, навести здесь порядок и вернуться домой. Я считаю уехать заграницу значит предать свою страну, подвести ее в трудную минуту, когда страна нуждается в каждом бойце», — рассказал боец с позывным «Крылатый» в telegram-канале «Readovka». По словам бойца, его призвали в рамках частичной мобилизации. Он прошел обучение на полигонах и отправился на фронт. «В нашей технике я уверен, наши командиры и товарищи всегда поддержат в трудную минуту», — добавил военнослужащий с позывным «Крылатый». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.

Военнослужащий из Свердловской области с позывным «Крылатый» отправился на фронт специальной военной операции на Украине, чтобы навести там порядок. Видео со словами бойца появилось в соцсетях. «Я прибыл сюда по зову страны, навести здесь порядок и вернуться домой. Я считаю уехать заграницу значит предать свою страну, подвести ее в трудную минуту, когда страна нуждается в каждом бойце», — рассказал боец с позывным «Крылатый» в telegram-канале «Readovka». По словам бойца, его призвали в рамках частичной мобилизации. Он прошел обучение на полигонах и отправился на фронт. «В нашей технике я уверен, наши командиры и товарищи всегда поддержат в трудную минуту», — добавил военнослужащий с позывным «Крылатый». Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября.