12 марта 2023

В пермской деревне готовят массовый ночной обряд подношения духу Видзморту

© Служба новостей «URA.RU»
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День города и День металлурга. Магнитогорск, жар, огонь, ночь, день металлурга, праздник, пламя, костры магнитки, большой костер, день города
Ночной костер — обязательный атрибут фестиваля Фото:

На севере Пермского края в деревне Сеполь пройдет ночной праздник, участники которого попытаются задобрить духа луга Видзморта. Фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Видзморлэ козин» («Угощение Луговому») уходит корнями к древней легенде об исчезновении пастуха, говорят организаторы.

«Во время ночной пастьбы лошадей пропал пастух, хотя кони в сохранности остались пастись на прибрежном лугу. Вывод односельчан был сделан такой: пастуха утащил Видзморт», — поясняется на странице фестиваля в интернете. Если увидишь этого духа, то его следует угостить, чего, видимо, не сделал исчезнувший навсегда пастух.

Ночное обрядовое действо «Видзморлэ козин», которое пройдет в одну из августовских ночей, призвано напомнить всем об этой традиции и задобрить духа. Участников кроме обрядов ждет ночная рыбалка, уха, мастер-классы по изготовлению оберегов и амулетов.

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На севере Пермского края в деревне Сеполь пройдет ночной праздник, участники которого попытаются задобрить духа луга Видзморта. Фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Видзморлэ козин» («Угощение Луговому») уходит корнями к древней легенде об исчезновении пастуха, говорят организаторы. «Во время ночной пастьбы лошадей пропал пастух, хотя кони в сохранности остались пастись на прибрежном лугу. Вывод односельчан был сделан такой: пастуха утащил Видзморт», — поясняется на странице фестиваля в интернете. Если увидишь этого духа, то его следует угостить, чего, видимо, не сделал исчезнувший навсегда пастух. Ночное обрядовое действо «Видзморлэ козин», которое пройдет в одну из августовских ночей, призвано напомнить всем об этой традиции и задобрить духа. Участников кроме обрядов ждет ночная рыбалка, уха, мастер-классы по изготовлению оберегов и амулетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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