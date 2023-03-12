В пермской деревне готовят массовый ночной обряд подношения духу Видзморту

13 марта 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Ночной костер — обязательный атрибут фестиваля Фото: Илья Московец © URA.RU На севере Пермского края в деревне Сеполь пройдет ночной праздник, участники которого попытаются задобрить духа луга Видзморта. Фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Видзморлэ козин» («Угощение Луговому») уходит корнями к древней легенде об исчезновении пастуха, говорят организаторы. «Во время ночной пастьбы лошадей пропал пастух, хотя кони в сохранности остались пастись на прибрежном лугу. Вывод односельчан был сделан такой: пастуха утащил Видзморт», — поясняется на странице фестиваля в интернете. Если увидишь этого духа, то его следует угостить, чего, видимо, не сделал исчезнувший навсегда пастух. Ночное обрядовое действо «Видзморлэ козин», которое пройдет в одну из августовских ночей, призвано напомнить всем об этой традиции и задобрить духа. Участников кроме обрядов ждет ночная рыбалка, уха, мастер-классы по изготовлению оберегов и амулетов.

На севере Пермского края в деревне Сеполь пройдет ночной праздник, участники которого попытаются задобрить духа луга Видзморта. Фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Видзморлэ козин» («Угощение Луговому») уходит корнями к древней легенде об исчезновении пастуха, говорят организаторы. «Во время ночной пастьбы лошадей пропал пастух, хотя кони в сохранности остались пастись на прибрежном лугу. Вывод односельчан был сделан такой: пастуха утащил Видзморт», — поясняется на странице фестиваля в интернете. Если увидишь этого духа, то его следует угостить, чего, видимо, не сделал исчезнувший навсегда пастух. Ночное обрядовое действо «Видзморлэ козин», которое пройдет в одну из августовских ночей, призвано напомнить всем об этой традиции и задобрить духа. Участников кроме обрядов ждет ночная рыбалка, уха, мастер-классы по изготовлению оберегов и амулетов.