Мать-одиночка из Екатеринбурга обвинила приставов в избиении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд над пермским стрелком. Пермь, суд, федеральная служба судебных приставов
Против горожанки возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении судебных приставов Фото:

Мать-одиночка из Екатеринбурга обвинила судебного пристава в избиении. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга, ушибы и кровоподтеки. Горожанка потратила целый месяц на реабилитацию.

Девушка в 2022 году пришла в Железнодорожный отдел службы судебных приставов уральской столицы. На тот момент это было обеденное время. Тогда охранник на входе в отдел отказал девушке в пропуске в помещение. После инцидента выяснилось, что этим охранником оказался судебный пристав. Девушка вступила в словесную перепалку с приставом. Со слов девушки, пристав двинулся на нее, после чего началась потасовка. В ходе потасовки девушка получила травмы. Позже против екатеринбурженки возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении судебных приставов.

«Я стала жертвой насилия. Вместо возбуждения уголовного дела против того, кто меня избил, дело возбуждено в отношении меня. Я полагаю, что тут не обошлось без влиятельных покровителей. В ходе дачи объяснений меня пытались убедить, что избили меня за дело», — цитирует слова девушки ЕАН.

Обвинение горожанке пока еще не предъявили. По заявлению девушки, на нее оказывается давление с требованием признать вину. «Я нахожусь под следствием. Мне грозит увольнение с работы. Следователь пытается надавить на меня через работодателя. Оставаться без работы мне нельзя. Я являюсь матерью-одиночкой двоих детей. Собираюсь написать жалобу главе СКР Александру Бастрыкину», — посетовала девушка.

Российское информационное агентство URA.RU направило запрос в следственное управление СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать данный инцидент.

Редакция URA.RU обращается к очевидцам инцидента. Просим вас рассказать о том, что произошло тогда в отделе, а также предоставить видеозапись произошедшего. Прислать информацию можно на адрес электронной почты dzhallatova@ura.ru.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Мать-одиночка из Екатеринбурга обвинила судебного пристава в избиении. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга, ушибы и кровоподтеки. Горожанка потратила целый месяц на реабилитацию. Девушка в 2022 году пришла в Железнодорожный отдел службы судебных приставов уральской столицы. На тот момент это было обеденное время. Тогда охранник на входе в отдел отказал девушке в пропуске в помещение. После инцидента выяснилось, что этим охранником оказался судебный пристав. Девушка вступила в словесную перепалку с приставом. Со слов девушки, пристав двинулся на нее, после чего началась потасовка. В ходе потасовки девушка получила травмы. Позже против екатеринбурженки возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении судебных приставов. «Я стала жертвой насилия. Вместо возбуждения уголовного дела против того, кто меня избил, дело возбуждено в отношении меня. Я полагаю, что тут не обошлось без влиятельных покровителей. В ходе дачи объяснений меня пытались убедить, что избили меня за дело», — цитирует слова девушки ЕАН. Обвинение горожанке пока еще не предъявили. По заявлению девушки, на нее оказывается давление с требованием признать вину. «Я нахожусь под следствием. Мне грозит увольнение с работы. Следователь пытается надавить на меня через работодателя. Оставаться без работы мне нельзя. Я являюсь матерью-одиночкой двоих детей. Собираюсь написать жалобу главе СКР Александру Бастрыкину», — посетовала девушка. Российское информационное агентство URA.RU направило запрос в следственное управление СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать данный инцидент. Редакция URA.RU обращается к очевидцам инцидента. Просим вас рассказать о том, что произошло тогда в отделе, а также предоставить видеозапись произошедшего. Прислать информацию можно на адрес электронной почты dzhallatova@ura.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...