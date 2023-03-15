Мать-одиночка из Екатеринбурга обвинила приставов в избиении

Против горожанки возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении судебных приставов Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Мать-одиночка из Екатеринбурга обвинила судебного пристава в избиении. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга, ушибы и кровоподтеки. Горожанка потратила целый месяц на реабилитацию.

Девушка в 2022 году пришла в Железнодорожный отдел службы судебных приставов уральской столицы. На тот момент это было обеденное время. Тогда охранник на входе в отдел отказал девушке в пропуске в помещение. После инцидента выяснилось, что этим охранником оказался судебный пристав. Девушка вступила в словесную перепалку с приставом. Со слов девушки, пристав двинулся на нее, после чего началась потасовка. В ходе потасовки девушка получила травмы. Позже против екатеринбурженки возбудили уголовное дело за превышение служебных полномочий в отношении судебных приставов.

«Я стала жертвой насилия. Вместо возбуждения уголовного дела против того, кто меня избил, дело возбуждено в отношении меня. Я полагаю, что тут не обошлось без влиятельных покровителей. В ходе дачи объяснений меня пытались убедить, что избили меня за дело», — цитирует слова девушки ЕАН.

Обвинение горожанке пока еще не предъявили. По заявлению девушки, на нее оказывается давление с требованием признать вину. «Я нахожусь под следствием. Мне грозит увольнение с работы. Следователь пытается надавить на меня через работодателя. Оставаться без работы мне нельзя. Я являюсь матерью-одиночкой двоих детей. Собираюсь написать жалобу главе СКР Александру Бастрыкину», — посетовала девушка.

Российское информационное агентство URA.RU направило запрос в следственное управление СКР по Свердловской области. В ведомстве отказались комментировать данный инцидент.

Редакция URA.RU обращается к очевидцам инцидента. Просим вас рассказать о том, что произошло тогда в отделе, а также предоставить видеозапись произошедшего. Прислать информацию можно на адрес электронной почты dzhallatova@ura.ru.