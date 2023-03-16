Партия промышленников, критикующая ЦБ, объявила о планах на думу Екатеринбурга

На выборы в гордуму Екатеринбурга выдвинется партия промышленников

Екатеринбургом заинтересовались московские промышленники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Партия дела», учрежденная предпринимателем Константином Бабкиным, совладельцем завода «Ростсельмаш» и представляющая интересы промышленников, планирует выдвигаться на выборы в гордуму Екатеринбурга в сентябре 2023 года. Об этом URA.RU сообщил председатель федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин, прилетевший в регион.

«Свердловская область — опорный край державы, здесь хорошая промышленность, поэтому планируем вести активную работу в регионе. Рассматриваем возможность участия в выборах», — рассказал Лапушкин.

На региональном уровне вопросом продвижения партии будем заниматься Борис Зырянов — президент холдинга «Микрон». Он пояснил, что планы на участие в выборах в гордуму действительно есть, уже прошли встречи с представителями областного правительства, в частности, с исполняющей обязанности директора департамента внутренней политики Свердловской области Натальей Гурченок.

«Окончательное решение о выдвижении будет принято после общепартийного собрания. Планируем выдвигать Ирину Валерьевну Романову (ООО НПП „Нихром“), рассматриваем и других кандидатов», — отметил Зырянов.

По всей стране у партии сейчас 112 городских депутатов и два областных. Для выдвижения в гордуму кандидат от «Партии дела» должен будет собрать подписи. Зырянов уверен, что проблем не возникнет. «Для одномандатников нужно не так много подписей — несколько сотен. Это мы осилим», — рассказал он.

Выборы ы гордуму Екатеринбурга состоятся в Единый день голосования 10 сентября. Ранее URA.RU сообщало, что между губернатором Евгением Куйвашевым и мэром Алексеем Орловым состоялся разговор, которого несколько месяцев ждала вся политтусовка Екатеринбурга. Орлов презентовал шефу список из 25 кандидатов-одномандатников на выборы в гордуму.

«Партию дела» основал в 2010 году предприниматель Константин Бабкин. Своей целью представители партии называют помощь промышленным и сельхозпредприятиям России. Представители партии неоднократно критиковали финансово-экономическую систему страны и, в частности, Бабкин называл политику министра финансов РФ Антона Силуанова и главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной «антипродуктивной».