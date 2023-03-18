18 марта 2023
17 марта 2023

Детский омбудсмен Мороков заинтересовался дракой школьниц в свердловском интернате

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, мороков игорь
Детский омбудсмен Мороков заинтересовался дракой школьниц в Североуральске Фото:

Детский омбудсмен Игорь Мороков посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Североуральске (Свердловская область), в котором произошла драка между двумя школьницами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Североуральского городского округа.

«Основной причиной визита стала ситуация в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Североуральске, где недавно произошла драка между двумя девочками», — сообщили в пресс-службе окружной администрации. Мороков с коллегами лично посетили свердловский интернат.

Корреспондент URA.RU обратился к Игорю Морокову за подробностями визита в североуральский интернат. Однако на момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних одна из учениц избила 13-летнюю девочку. Делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета России и прокуратуры. Кроме этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы.

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Детский омбудсмен Игорь Мороков посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Североуральске (Свердловская область), в котором произошла драка между двумя школьницами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Североуральского городского округа. «Основной причиной визита стала ситуация в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Североуральске, где недавно произошла драка между двумя девочками», — сообщили в пресс-службе окружной администрации. Мороков с коллегами лично посетили свердловский интернат. Корреспондент URA.RU обратился к Игорю Морокову за подробностями визита в североуральский интернат. Однако на момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних одна из учениц избила 13-летнюю девочку. Делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета России и прокуратуры. Кроме этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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