Детский омбудсмен Мороков заинтересовался дракой школьниц в свердловском интернате

19 марта 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

Детский омбудсмен Мороков заинтересовался дракой школьниц в Североуральске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Детский омбудсмен Игорь Мороков посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Североуральске (Свердловская область), в котором произошла драка между двумя школьницами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Североуральского городского округа. «Основной причиной визита стала ситуация в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Североуральске, где недавно произошла драка между двумя девочками», — сообщили в пресс-службе окружной администрации. Мороков с коллегами лично посетили свердловский интернат. Корреспондент URA.RU обратился к Игорю Морокову за подробностями визита в североуральский интернат. Однако на момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних одна из учениц избила 13-летнюю девочку. Делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета России и прокуратуры. Кроме этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы.

Детский омбудсмен Игорь Мороков посетил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Североуральске (Свердловская область), в котором произошла драка между двумя школьницами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Североуральского городского округа. «Основной причиной визита стала ситуация в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Североуральске, где недавно произошла драка между двумя девочками», — сообщили в пресс-службе окружной администрации. Мороков с коллегами лично посетили свердловский интернат. Корреспондент URA.RU обратился к Игорю Морокову за подробностями визита в североуральский интернат. Однако на момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних одна из учениц избила 13-летнюю девочку. Делом заинтересовались сотрудники Следственного комитета России и прокуратуры. Кроме этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения школьницы.