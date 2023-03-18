18 марта 2023
17 марта 2023

Вылеты в Сочи из Челябинска задержаны из-за метеоусловий

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Боинг-777 в Челябинском аэропорту. Челябинск, очередь , аэропорт челябинск
Челябинцы не смогут улететь в Сочи до вечера воскресенья Фото:

Вылет рейса из аэропорта Челябинска в Сочи в воскресенье задерживается из-за метеоусловий. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Вылет рейса №4506 Челябинск — Сочи с отправлением в 06:05 задерживает до 19:40. Причина — метеоусловия в аэропорту назначения», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Челябинск.

Прибытие самолета из Сочи, который должен был прилететь в Челябинск в 05:05, перенесено на 18:45. В аэропорту Сочи третьи сутки наблюдается густой туман, из-за которого многие рейсы отменены или задерживаются. В частности, «Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы и регионов до Сочи на ближайшее время.

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Вылет рейса из аэропорта Челябинска в Сочи в воскресенье задерживается из-за метеоусловий. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет рейса №4506 Челябинск — Сочи с отправлением в 06:05 задерживает до 19:40. Причина — метеоусловия в аэропорту назначения», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Челябинск. Прибытие самолета из Сочи, который должен был прилететь в Челябинск в 05:05, перенесено на 18:45. В аэропорту Сочи третьи сутки наблюдается густой туман, из-за которого многие рейсы отменены или задерживаются. В частности, «Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы и регионов до Сочи на ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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