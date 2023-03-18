Вылеты в Сочи из Челябинска задержаны из-за метеоусловий

19 марта 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Челябинцы не смогут улететь в Сочи до вечера воскресенья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вылет рейса из аэропорта Челябинска в Сочи в воскресенье задерживается из-за метеоусловий. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет рейса №4506 Челябинск — Сочи с отправлением в 06:05 задерживает до 19:40. Причина — метеоусловия в аэропорту назначения», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Челябинск. Прибытие самолета из Сочи, который должен был прилететь в Челябинск в 05:05, перенесено на 18:45. В аэропорту Сочи третьи сутки наблюдается густой туман, из-за которого многие рейсы отменены или задерживаются. В частности, «Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы и регионов до Сочи на ближайшее время.

Вылет рейса из аэропорта Челябинска в Сочи в воскресенье задерживается из-за метеоусловий. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Вылет рейса №4506 Челябинск — Сочи с отправлением в 06:05 задерживает до 19:40. Причина — метеоусловия в аэропорту назначения», — сообщается на онлайн-табло аэропорта Челябинск. Прибытие самолета из Сочи, который должен был прилететь в Челябинск в 05:05, перенесено на 18:45. В аэропорту Сочи третьи сутки наблюдается густой туман, из-за которого многие рейсы отменены или задерживаются. В частности, «Аэрофлот» отменил все рейсы из Москвы и регионов до Сочи на ближайшее время.