В Кремле поддержали идею Бастрыкина о трибунале над киевскими властями

В Кремле заявили, что ведется работа над организацией трибунала над властями Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сообщил, что все военные преступления ВСУ тщательно фиксируются.
«Мы знаем, что ведется работа. Тщательно фиксируются все преступления киевского режима. Ведется скрупулезная работа, материалы смогут лечь в основу такого трибунала», — рассказал Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал подготовить военный трибунал над киевским режимом. Он заявил, что все военные преступления украинской армии должны быть расследованы, а виновные наказаны по закону.
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