SHOT: в Симферополе пытались подорвать газопровод

20 марта 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Взрыв не помешал работе газопровода Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Симферополе неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку возле газопровода, после чего произошел взрыв небольшой мощности. Инцидент не помешал работе газоснабжения. «В Симферополе предпринята попытка подрыва газопровода», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров и небольшое повреждение на трубе. Пострадавшие и признаки нарушения газоснабжения отсутствуют, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по Республике Крым. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

В Симферополе неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку возле газопровода, после чего произошел взрыв небольшой мощности. Инцидент не помешал работе газоснабжения. «В Симферополе предпринята попытка подрыва газопровода», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров и небольшое повреждение на трубе. Пострадавшие и признаки нарушения газоснабжения отсутствуют, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по Республике Крым. На момент выхода публикации комментариев не поступило.