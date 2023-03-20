SHOT: в Симферополе пытались подорвать газопровод

В Симферополе неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку возле газопровода, после чего произошел взрыв небольшой мощности. Инцидент не помешал работе газоснабжения.
«В Симферополе предпринята попытка подрыва газопровода», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров и небольшое повреждение на трубе. Пострадавшие и признаки нарушения газоснабжения отсутствуют, заключили в telegram-канале.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по Республике Крым. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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