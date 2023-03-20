SHOT: в Симферополе пытались подорвать газопровод

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Клипарт. Екатеринбург, огнеопасно газ, газопровод
Взрыв не помешал работе газопровода Фото:

В Симферополе неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку возле газопровода, после чего произошел взрыв небольшой мощности. Инцидент не помешал работе газоснабжения.

«В Симферополе предпринята попытка подрыва газопровода», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров и небольшое повреждение на трубе. Пострадавшие и признаки нарушения газоснабжения отсутствуют, заключили в telegram-канале.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по Республике Крым. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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В Симферополе неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку возле газопровода, после чего произошел взрыв небольшой мощности. Инцидент не помешал работе газоснабжения. «В Симферополе предпринята попытка подрыва газопровода», — передает telegram-канал SHOT. Там добавили, что неизвестный перелез через забор и установил взрывчатку мощностью до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва была обнаружена воронка диаметром 70 сантиметров и небольшое повреждение на трубе. Пострадавшие и признаки нарушения газоснабжения отсутствуют, заключили в telegram-канале. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС России по Республике Крым. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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