Спасатели ликвидировали пожар под Екатеринбургом, где полыхал крупный промышленный комплекс

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Спасатели закончили тушение пожара в Арамили Фото:

Сотрудники свердловского МЧС ликвидировали крупный пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы установить причину возгорания.

«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину происшествия предстоит установить пожарным дознавателям. Они уже работают на месте», — сообщили в telegram-канале регионального МЧС.

Ранее URA.RU писало, что утром 24 марта в городе Арамиль (Свердловская область) загорелось здание научно-производственного комплекса. Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров, а уже позже, территория охваченная огнем, увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Читатели URA.RU сообщили о взрыве на территории возгорания. Из-за обильного едкого дыма в Кольцово изменили схему посадки самолетов из-за пожара в Арамили. Также на место происшествия выехала группа специалистов регионального Роспотребнадзора. Санврачи проверяли качество воздуха.

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Сотрудники свердловского МЧС ликвидировали крупный пожар в здании научно-производственного комплекса в городе Арамиль. Пожарные продолжают работать на месте происшествия, чтобы установить причину возгорания. «Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину происшествия предстоит установить пожарным дознавателям. Они уже работают на месте», — сообщили в telegram-канале регионального МЧС. Ранее URA.RU писало, что утром 24 марта в городе Арамиль (Свердловская область) загорелось здание научно-производственного комплекса. Возгорание произошло на площади три тысячи квадратных метров, а уже позже, территория охваченная огнем, увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Читатели URA.RU сообщили о взрыве на территории возгорания. Из-за обильного едкого дыма в Кольцово изменили схему посадки самолетов из-за пожара в Арамили. Также на место происшествия выехала группа специалистов регионального Роспотребнадзора. Санврачи проверяли качество воздуха.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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