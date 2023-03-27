Транспортная компания «Транссервис» показала, как готовит водителей к рейсам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Транспортная компания «Транссервис» из Кургана показала на видео, как идет подготовка водителей к рейсам. Об этом сообщается в группе «Союз транспортных организаций Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы находимся в кабинете предрейсового и послерейсового медосмотра водителей. У нас сейчас идет предрейсовый медосмотр. Обязательно смотрим, чтобы все были живы и здоровы. Чтобы были адекватные, трезвые и с опрятным видом», — сказала на видео сотрудник компании «Транссервис» Любовь Кирченко.

Ранее URA.RU писало, что курганских перевозчиков отучают от гонок за пассажирами. Следовать графику приучают тысячи водителей, которые ездили с нарушениями. Также сообщалось, что жители поселка в Кургане больше часа не могли дождаться автобуса. На нарушения графиков движения автобусов и переполненные автобусы регулярно жаловались работники курганских заводов.