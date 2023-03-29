В Челябинске женщина-водитель сбила двух подростков на самокате. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Женщина за рулем автомобиля «Ниссан Жук» совершила наезд на подростков Фото:

В Челябинске 29 марта на улице Кулибина женщина-водитель сбила двух подростков, ехавших на одном самокате. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло в 17:05.

«По предварительным данным женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля „Ниссан Жук“, наехала на препятствие. Затем совершила наезд на подростков 14 и 16 лет», — уточнили в ГИБДД.

Подростки катались на самокате по тротуару. Оба ребенка, а также водитель получили травмы и были госпитализированы. ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.

ДТП произошло в 17:05 на улице Кулибина в Челябинске
ДТП произошло в 17:05 на улице Кулибина в Челябинске
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Челябинске 29 марта на улице Кулибина женщина-водитель сбила двух подростков, ехавших на одном самокате. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло в 17:05. «По предварительным данным женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля „Ниссан Жук“, наехала на препятствие. Затем совершила наезд на подростков 14 и 16 лет», — уточнили в ГИБДД. Подростки катались на самокате по тротуару. Оба ребенка, а также водитель получили травмы и были госпитализированы. ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...