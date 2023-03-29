Женщина за рулем автомобиля «Ниссан Жук» совершила наезд на подростков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 29 марта на улице Кулибина женщина-водитель сбила двух подростков, ехавших на одном самокате. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло в 17:05.

«По предварительным данным женщина 1983 года рождения, находясь за рулем автомобиля „Ниссан Жук“, наехала на препятствие. Затем совершила наезд на подростков 14 и 16 лет», — уточнили в ГИБДД.

Подростки катались на самокате по тротуару. Оба ребенка, а также водитель получили травмы и были госпитализированы. ГИБДД выясняет обстоятельства случившегося.