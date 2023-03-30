В Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal: что известно к вечеру 30 марта

В СИЗО Гершкович пробудет до 29 мая
Сотрудники ФСБ задержали журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича возле ресторана Bukowski Grill в Екатеринбурге. Это произошло вечером 29 марта. Мужчину подозревают в шпионаже — по данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну. О том, что известно о деле американского журналиста — в краткой подборке URA.RU.
- Журналист приехал в Екатеринбург, чтобы писать об отношении общества к ЧВК «Вагнер». Ранее гражданин США писал о спецоперации на Украине, отношении россиян к СВО, президенту РФ Владимиру Путину и внешней политике России. При этом мужчина имеет русские корни — его родители переехали из Советского Союза в Америку в 1979 году.
- Гершкович перестал выходить на связь вечером 29 марта, чем вызвал беспокойство у местного пиарщика Ярослава Ширшикова, с которым беседовал для своего материала, и у представителей редакции The Wall Street Journal.
- Спустя сутки ФСБ России заявила, что задержала журналиста, так как подозревает его в шпионаже — мужчина пытался добыть для правительства США сведения, составляющие государственную тайну.
- Источники рассказали корреспонденту URA.RU, что Гершкович пытался узнать информацию о работе главного танкового завода России — «Уралвагонзавода».
- Редакция The Wall Street Journal обеспокоена задержанием своего сотрудника и требует отпустить его.
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что американец пользовался статусом журналиста, чтобы достигать целей, не связанных с работой СМИ в России.
- В Кремле заявили, что Гершковича «поймали с поличным», но подчеркнули, что не будут высылать мужчину из страны, несмотря на задержание за шпионаж.
- Перед тем, как поехать в Екатеринбург, корреспондент The Wall Street Journal общался с журналистом Дмитрием Колезевым (признан иноагентом в РФ) и просил у него контакты руководства Ельцин Центра, пресс-службы «Сима-ленда», активно интересовался назначением Игоря Пушкарева на пост директора Музея истории Екатеринбурга и просил номера местных политиков и активистов.
- Для рассмотрения дела Гершковича этапировали в Москву.
- В этот же день в Москве эвакуировали Лефортовский суд, где планировалось заседание по задержанному, из-за ложного сообщения о минировании.
- Однако заседание состоялось, и американца арестовали на два месяца: он будет содержаться в следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово».
- Вашингтон до сих пор не обращался к России по поводу арестованного американского журналиста.
- По словам представителя силовых структур, задержание журналиста Гершковича стало сигналом для правительства США о том, что любые разведчики, действующие под прикрытием СМИ, будут разоблачены.
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