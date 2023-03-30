В Екатеринбурге задержали журналиста The Wall Street Journal: что известно к вечеру 30 марта

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Эван Гершкович, Эван Гершкович
В СИЗО Гершкович пробудет до 29 мая Фото:

Сотрудники ФСБ задержали журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича возле ресторана Bukowski Grill в Екатеринбурге. Это произошло вечером 29 марта. Мужчину подозревают в шпионаже — по данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну. О том, что известно о деле американского журналиста — в краткой подборке URA.RU.

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Сотрудники ФСБ задержали журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича возле ресторана Bukowski Grill в Екатеринбурге. Это произошло вечером 29 марта. Мужчину подозревают в шпионаже — по данным спецслужбы, Гершкович пытался добыть информацию, представляющую государственную тайну. О том, что известно о деле американского журналиста — в краткой подборке URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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