Британский разведчик предупредил ВСУ о последствиях атаки на Крым

Британский разведчик Ингрэм: если ВСУ начнут наступление на Крым, им придется бороться за каждую милю
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Нет никакой гарантии, что ВСУ смогут захватить Крым, уверен Филипп Ингрэм Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Крыма поставит украинских солдат в затруднительное положение. Им придется сражаться за каждую милю. Об этом заявил офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм.

«Это [наступление] потребует массированной десантной операции. <…> Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится. <…> [Им придется] сражаться за каждую милю территории полуострова, население которого лояльно относится к России», — подчеркнул Филипп Ингрэм в беседе с Daily Mail.

Ранее британский журналист Марк Беннеттс писал, что США активно агитируют ВСУ начать наступление на Крым. В данном наступлении могут принять участие и силы НАТО, уверены авторы издания Asia Times. Президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что хочет «вернуть Крым».

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Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Крыма поставит украинских солдат в затруднительное положение. Им придется сражаться за каждую милю. Об этом заявил офицер британской разведки в отставке Филипп Ингрэм. «Это [наступление] потребует массированной десантной операции. <…> Победа ВСУ не будет гарантирована, даже если эта гигантская кампания когда-либо состоится. <…> [Им придется] сражаться за каждую милю территории полуострова, население которого лояльно относится к России», — подчеркнул Филипп Ингрэм в беседе с Daily Mail. Ранее британский журналист Марк Беннеттс писал, что США активно агитируют ВСУ начать наступление на Крым. В данном наступлении могут принять участие и силы НАТО, уверены авторы издания Asia Times. Президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что хочет «вернуть Крым».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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