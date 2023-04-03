Из Махачкалы открыли авиарейсы в Екатеринбург

Время полета составит от 3 часов 5 минут до 3 часов 15 минут Фото: Илья Московец © URA.RU

Из Махачкалы дважды в неделю будут летать самолеты в Екатеринбург. Рейсы в уральскую столицу будут выполняться по средам и пятницам на самолетах Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings.

«В среду вылеты из аэропорта Махачкалы в 23:50 по московскому времени с прилетом в аэропорт Екатеринбурга 04:55 по местному времени. Вылет из аэропорта Екатеринбурга в 11:20 по местному времени с прилетом в аэропорт Махачкалы 12:35 по московскому времени», — говорится в сообщении telegram-каналe Mirmol.ru.

Время полета из главного города Дагестана в уральскую столицу займет 3 часа 5 минут. «В пятницу вылет из аэропорта Махачкалы в 18:35 по московскому времени с прилетом в аэропорт Екатеринбурга в 23:40 по местному времени. Вылет из аэропорта Екатеринбурга — в 16:30 по местному времени с прилетом в аэропорт Махачкалы в 17:45 по московскому времени», — отметили в компании.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге запустили новый рейс в Баку. Авиаперевозчик Azal приступил к выполнению полетов из Кольцово. Первый рейс был выполнен 19 марта.