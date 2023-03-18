18 марта 2023

В Екатеринбурге запустили новый рейс в Баку

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, аэропорт кольцово, привокзальная площадь
Первый рейс был выполнен 19 марта Фото:

В аэропорту Кольцово 19 марта запустили новый рейс в столицу Азербайджана Баку. Перелеты выполняет авиакомпания Azal, сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово.

«Авиаперевозчик Azal приступил к выполнению полетов из Кольцово. Сегодня, 19 марта, был выполнен первый рейс по маршруту Баку — Екатеринбург — Баку», — сказано в сообщении.

Вылет лайнера состоялся в 13:17 по местному времени. Отмечается, что рейсы авиакомпания Azal будет выполнять два раза в неделю: в среду и воскресенье. Время в пути составит около трех часов.

Ранее URA.RU сообщало, что международная компания Azal планировала запустить рейс в Баку из аэропорта Кольцово. Стоимость полета составит от 160 до 840 евро в зависимости от класса.

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В аэропорту Кольцово 19 марта запустили новый рейс в столицу Азербайджана Баку. Перелеты выполняет авиакомпания Azal, сообщили URA.RU в пресс-службе Кольцово. «Авиаперевозчик Azal приступил к выполнению полетов из Кольцово. Сегодня, 19 марта, был выполнен первый рейс по маршруту Баку — Екатеринбург — Баку», — сказано в сообщении. Вылет лайнера состоялся в 13:17 по местному времени. Отмечается, что рейсы авиакомпания Azal будет выполнять два раза в неделю: в среду и воскресенье. Время в пути составит около трех часов. Ранее URA.RU сообщало, что международная компания Azal планировала запустить рейс в Баку из аэропорта Кольцово. Стоимость полета составит от 160 до 840 евро в зависимости от класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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